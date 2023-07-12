Завершены поиски 13-летней школьницы, сбежавшей от бабушки в Луге, морившей ее и брата голодом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура города Луга проводит проверку из-за без вести пропавшей накануне несовершенной жительницы Луги. Ведомство также координировало ее поиски. Сейчас, к счастью, 13-летнюю девочку нашли. Как сообщили правоохранители, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. О том, почему побег из дома оказался не просто возрастным капризом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

– Вечером 11 июля в местный ОМВД России обратилась пенсионерка. Она рассказала, что ее внучка ушла из дома и ее местоположение по-прежнему неизвестно, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили правоохранители, некоторое время назад отдел опеки Лужского района передал пожилой женщине двух несовершеннолетний детей – ее внуков, 13-ти и восьми лет.

Недавно семья приехала на дачу в деревне Низовская, откуда девочка и ушла. После ее младшего брата изъяли у опекуна и передали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».

Оказалось, детей морили голодом. По некоторым данным, мальчик не ел около двух дней. Прокуратура выяснит подробности побега девочки, оценит соблюдение отделом опеки законодательства. Информацию передадут в правоохранительные органы Петербурга и отдел опеки и попечительства, где семья стоит на учете.