С заботой о человеке и природе: что такое ESG-практики и зачем компаниям их соблюдать

Фото: ПАО «ФосАгро».

Концепция ESG предполагает ответственность перед будущим. То есть, жить и развивать производство нужно так, чтобы обеспечить высокий уровень жизни сегодня и при этом не нанести вреда новым поколениям.

ПОВЕСТКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Принципы ESG основаны на трех составляющих – экологии (Environmental), социальной политике (Social) и корпоративном управлении (Governance). То есть это принципы деятельности компании, основанные на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и надлежащем корпоративном управлении.

Такой подход к ведению бизнеса давно закрепился за рубежом, а в последние годы приобретает все большую популярность в современной повестке российских компаний. Так, независимое агентство RAEX с 2018 года формирует рейтинг российских компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG. Рейтинг составляется на основе всестороннего анализа качества корпоративного управления ESG-рисками и возможностями. Сегодня в нём отражены сведения о 160 компаниях. В лидирующую группу организаций с наилучшими показателями в области «Окружающей среды», «Социальных отношений» и «Корпоративного управления» вошли 15 компаний.

В июне 2023 года ФосАгро не только возглавила общий рейтинг бизнеса по итоговой ESG-оценке, но также стала лидером подрейтингов по показателям эффективности социальной политики и качества корпоративного управления. Добиться таких высоких результатов помогла многолетняя стратегия развития предприятий, которая заключается не только в расширении и модернизации производственных мощностей, но и в глубоком и деятельном участии в социально-экономическом развитии всех регионов присутствия, создании безопасных и комфортных условий для труда и жизни.

– ФосАгро на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ, реализует комплексные инициативы в области климата, ресурсосбережения и энергоэффективности, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, уделяет особое внимание вопросам охраны здоровья и безопасности, а также раскрытию информации в интересах всех стейкхолдеров, – комментирует генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

По словам генерального директора RAEX Дмитрия Гришанкова, в целом ФосАгро набрала более 80 баллов из 100 возможных.

– Особое внимание нужно обратить на уровень корпоративного управления, здесь ФосАгро получила наивысший балл, – добавил руководитель агентства.

В свою очередь в ФосАгро отметили, что лидерство компании в области ESG подтверждает ее приверженность принципам устойчивого развития и указывает на успешное внедрение ESG-критериев в долгосрочную стратегию развития.

Так, компанией заключены и в полном объеме реализуются соглашения о комплексном социально-экономическом сотрудничестве с Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Вологодской областями. С приходом такого мощного инвестора, как ФосАгро, у территорий появляются дополнительные возможности для развития.

Объемы средств, направляемые компанией на социальные и благотворительные проекты, постоянно увеличиваются. Так в 2022 году эта цифра достигла рекордного значения в 12,9 млрд рублей и по сравнению с 2021 годом увеличилась почти в 2,5 раза. Эти средства, в том числе, направляются на развитие образования, медицины, спорта, молодежной и социальной политики в регионах присутствия. Таким образом, ФосАгро создает достойные условия труда и вносит вклад в рост экономики и устойчивое развитие городов.

ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДО ОБРАЗОВАНИЯ

ФосАгро воплощает масштабные проекты благоустройства общественных территорий, строит детские и спортивные площадки, оборудует социальные и медицинские учреждения. Компания оказывает содействие в сфере образования, науки и просвещения, уделяет внимание всестороннему развитию и воспитанию детей и молодежи, успешно реализует льготную ипотечную программу для своих сотрудников, строит корпоративное жилье.

Более 10 лет компания ведет корпоративный проект по созданию образовательной парадигмы «Школа - колледж/вуз - предприятие», в рамках которого готовит инженерные кадры для своих предприятий. Образовательная модель показала свою эффективность и была внедрена компанией в дружественной отрасли – АПК.

В образовательном центре, открытом ФосАгро в Тимирязевской академии, слушатели могут прослушать специальный курс лекций «От руды до еды» и получить знания от экспертов компании, ведущих ученых из Российской академии наук, Тимирязевской академии и других аграрных вузов, а также топ-менеджеров и экспертов ведущих аграрных предприятий страны. Бесплатное распространение знаний от видных ученых в понятной и наглядной форме позволит воспитать кадры с высоким базовым уровнем знаний. Сейчас слушателями программы «От руды до еды» являются студенты 40 российских аграрных вузов, а количество слушателей уже превысило 40 тыс. человек.

КСТАТИ

Чемпион устойчивых практик

Ранее ФосАгро получала высокие оценки экспертов в области ESG как в России, так и за рубежом. К примеру, в 2021 году влиятельное агентство в области устойчивого развития Sustainalytics скорректировало рейтинг ESG-рисков ФосАгро с 27,3 до 22,8 баллов и признала её лучшей компанией в области ESG в мировом агрохимическом секторе.

Показательно, что российский чемпион устойчивых практик признан на уровне ООН. В 2021 году за приверженность Глобальному Договору этой международной организации и его 11 принципам ответственного ведения бизнеса ФосАгро получила статус компании-лидера платформы Global Compact LEAD и вошла в число 37 «глобальных лидеров» ООН.

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