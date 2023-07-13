В Пулково опровергли попытку дагестанца пробраться через забор на территорию аэропорта

В Пулково заявили, что мужчина никак не мог проникнуть на территорию аэропорта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о дагестанце, который пытался пробраться в самолет в Пулково через механизм шасси и бесплатно улететь на родину. Однако в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» такую информацию опровергли.

Как изначально сообщалось, мужчина смог перелезть через забор аэропорта и сбежал от охраны, которая его даже не заметила. Горе-пассажир сразу направился к самолету авиакомпании «Россия», который должен был лететь в Махачкалу. Когда он пытался залезть в багажный отсек, его поймали.

Из-за этого случая якобы усилили охрану, а по маршруту нарушителя запустили кинологов с собакой. Но в Пулково всю эту историю назвали ложью, ведь в аэропорту повышены меры безопасности, а пассажиров тщательно проверяют.

- Меры безопасности исключают случаи незаконного проникновения на контролируемую территорию аэропорта. Распространяемые в Telegram-каналах новости о проникновении на территорию аэропорта не соответствуют действительности, - говорится в сообщении.