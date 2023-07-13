«Пятёрочка» открыла в Петербурге юбилейный магазин

Новая «Пятерочка» открылась 7 июля по адресу улица Маршала Казакова, дом 7.

На открытии присутствовало много почетных гостей. Например, Михаил Боярский, улыбаясь, рассказывал, что частенько покупает своим пятерым внукам вкусности. Генеральный директор сети Владислав Курбатов обратил внимание на то, что станция, где можно приготовить свежий кофе и получить горячую выпечку, теперь важный элемент всех новых магазинов.

- У нас один из самых доступных разливных кофе в стране, но он высокого качества. Мы вошли в топ-3 по продаже кофе, обойдя множество конкурентов. То же самое можно сказать и про пекарню, - заявил гендиректор сети Владислав Курбатов.

Собираются развивать в сети и опцию доставки готовой еды. Обещают управляться за 20 минут - «пока не растаяла пенка на латте».

Еще один гость - вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков - говорил, что сеть сегодня стала одним из крупнейших работодателей города. В магазинах насчитывается почти 32 тысячи сотрудников.

Власти города отметили, что приветствуют развитие сети. Планы у компании серьезные. Ожидается, что в Петербурге и Ленобласти до конца года появится еще 60 точек продаж.

Новая «Пятерочка» стала 20-тысячной по счету, если считать по всей России. Для ритейла Петербург важен исторически. Здесь открылся первый магазин под этим брендом. Случилось это 24 года назад. Сейчас в Северной столице и соседней Ленобласти насчитывается 929 магазинов.