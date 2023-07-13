Премьера фильма о Дарье Дугиной в Петербурге: «Память о Даше – это память о самих себе»

Показ фильма прошел в кинотеатре Аврора. Фото: Татьяна САРАНА

20 августа исполнится ровно год, как не стало политолога, военного корреспондента Дарьи Дугиной. Напомним, машина, в которой в тот день дочь российского философа ехала, взорвали. Журналист погибла на месте, и ФСБ в кратчайшие сроки удалось установить убийц 29-летней Дарьи. Ею оказалась гражданка Украины Наталья Вовк.

О том, какой была Дарья, за какие ценности боролась, 12 июля в Петербурге еще раз вспоминали ее друзья и близкие. Поводом собраться вместе стал показ документального фильма «Даша», креативным продюсером которого стал Алексей Ларкин. В зрительном зале в Малом зале кинотеатра «Аврора» собрались в этот день также: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербурга» Александр Малькевич, директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Отец Дарьи Александр Дугин приехать в Северную столицу не смог, но записал видеообращение.

- Память о Даше – это память о самих себе. Это о настоящем и о будущем, тем более что ее жизнь прервалась, когда она была только на взлете, она была восходящая звезда, но ей не дали взойти, - сказал со сцены . И, тем не менее, она взошла по-другому: в этом мире она взошла как символ, как знак. Поэтому воспоминание о Даше –это воспоминание о самом себе, о нашем народе, о нашей миссии, о нашей цели. Одновременно это врученная эстафета каждому, кому Даша была не безразлична: продолжить то, что она делала, - сказал Александр Гельевич.

На показе присутствовал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Фото: Татьяна САРАНА

Перед началом просмотра зал почтил память Дарьи Дугиной минутой молчания.

- Этот фильм на самом деле про живую Дашу, про ее улыбку, несгибаемую волю к победе, к добру, - подчеркнул продюсер Ларкин. - Даша была примером, как можно быть по-настоящему светлым человеком, бескомпромиссно добрым, честным и идущим вперед. Для нас Даша всегда живая, такой мы ее запомним и на таком примере воспитаем самих себя, наших детей и наше общество.

В воспоминаниях близких Дарья осталась умной светлой девушкой, которая искренне верила в то, за что боролась. Вице-губернатор Борис Пиотровский выразил восхищение деятельностью Дугиной и поблагодарил всех, кто работал с ней и сейчас продолжает ее дело:

- Дарья стала символом нового многополярного мира, символом мира, который не боится говорить правду, - отметил вице-губернатор.

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