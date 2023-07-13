Петербургские компании заключили контракты почти на 24 млрд рублей с арктическими регионами

Компании Петербурга подписали более трех тысяч контрактов с арктическими регионами. Фото: Тимур ХАНОВ.

За первую половину 2023 года компании Петербурга подписали более 3,2 тысячи контрактов с регионами Арктической зоны. Для сравнения: за такой же период прошлого года их заключили в три раза меньше. Общая сумма контрактов составила почти 24 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного

- В результате конкурсных процедур 764 петербургских компании (рост 81,4%) за первое полугодие 2023 года заключили с регионами Арктики контрактов на общую сумму порядка 23,9 млрд рублей. В денежном выражении рост составил почти 35%, - уточнили в пресс-службе.

Самый большой торговый оборот у Петербурга происходит с Карелией. За прошедшее полугодие с компаниями республики подписали 811 контрактов, а их общая сумма превысила 12 млрд рублей. Рост составил 142,6%.

Также в списках лидеров по сотрудничеству оказались предприятия Архангельской (696 контрактов почти на 3,5 млрд рублей) и Мурманской (534 контракта более чем на 2,6 млрд рублей) областей. Также Северная столица строит активные торговые отношения с компаниями Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Красноярского края.

Что касается отраслей, то самые «дорогие» контракты приходятся на дорожно-транспортную инфраструктуру - 9,82 млрд рублей, и здравоохранение - 6,09 млрд рублей. В отрасли жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства контрактов подписали более чем на 2 млрд рублей, а в области информационных технологий и связи - 1,5 млрд рублей.

Отметим, что в Петербурге с 25 по 27 августа пройдет Арктический салон. Мероприятие направлено на демонстрацию и популяризацию арктического промышленного, научно-образовательного и культурного потенциала Северной столицы. Для гостей подготовили пять тематических зон и 10 станций, где каждый гость сможет найти для себя что-то интересное и полезное.