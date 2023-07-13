В Петербурге провели рейд по неплательщикам за тепловую энергию

Фото: пресс-служба ООО «Петербургтеплоэнерго».

В Петербурге пристально следят за теми, кто отказывается платить за тепловую энергию. К особо злостным неплательщикам выезжают сотрудники «Петербургтеплоэнерго» вместе с судебными приставами-исполнителями (ССП).

Например, в начале июля 2023 года подобные визиты прошли у должников Центрального и Петроградского районов, чья общая просроченная задолженность за тепловую энергию составила 21 миллион рублей. Приставы побывали по адресам на улицах Миллионной, Малой Конюшенной, Кропоткина, Ропшинской, Большой Зелениной. В результате совместных рейдов сотрудники актуализировали информацию о собственности должников и передали извещения о задолженности и требования о явке в отдел ССП. Для дополнительных разъяснений неплательщикам рассказали о порядке погашения задолженности и основаниях для взыскания исполнительского сбора.

В компании напомнили, что приставы имеют право взыскивать средства в счет уплаты задолженности со всех счетов, включая пенсионные. Кроме того, должник не может регистрировать транспорт и недвижимость, а также покидать страну. Еще ему откажут в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В результате регулярных обходов и рейдов с начала года по исполнительным листам с должников Санкт-Петербурга взыскали 7,6 миллионов рублей.

Эксперты говорят, что всех этих неприятностей можно избежать, если вовремя оплачивать счета тепловой компании и не бегать от долгов. Тем более в «Петербургтеплоэнерго» готовы идти навстречу потребителям, накопившим задолженность, и заключать с ними соглашения о рассрочке платежа. Для этого нужно направить заявление письмом или по электронной почте.