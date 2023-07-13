В Петербурге на территории Большого Гостиного Двора откроется летний кинотеатр

Фото предоставлено пресс-службой KION.

Все в кино! 14 июля на Невском проспекте Петербурга откроется летний кинотеатр «Кинодвор гостинки by KION». В нем можно будет смотреть различные фильмы и сериалы прямо под открытым небом.

Новый кинотеатр будет работать до конца лета в мультиформатном общественном пространстве «Двор Гостинки» по адресу: Невский проспект, 35/улица Садовая, 17. Чтобы прийти на сеанс не нужны никакие билеты - достаточно предварительной регистрации на сайте пространства.

В программе запланированы популярные народные хиты: комедия «Бэби-тур» по сценарию Василия Сигарева, которая погружает зрителей в середину 2000-х, документальный фильм «Пелевин» о жизни главного мистификатора российской литературы и одного из самых успешных современных писателей, мистический сериал «Там, где цветет полынь» о жизни десятиклассницы Ульяны (Виктория Агалакова), которая резко меняется, когда она обнаруживает у себя страшный дар - предвидеть гибель других людей, а также драма с Артемом Ткаченко и Екатерина Вилкова «В раю мест нет» и фэнтези-детектив с Романом Маякиными и Лукерьей Ильяшенко «Сергий против нечисти»