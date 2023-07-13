Трупы без вести пропавших два месяца назад отца и сына нашли в Ленобласти

Местоположение показал сам родственник-убийца. Фото: СОЦСЕТИ

Житель Ленобласти несколько месяцев назад жестоко убил своего отца и деда из-за крпной суммы денег. Сознаваться в содеянном он не собирался: юлил перед сотрудниками органов, рассказывал небылицы и сам противоречил себе. Более того, именно он сообщил в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» о пропаже близких. Но накануне мужчина все-таки признался правоохранителям, где спрятал два трупа. Тела мертвых родственников следователи нашли в Гатчинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

– В мае 2023 года сотрудники ведомства возбудили уголовное дело на 35-летнего местного жителя по факту убийства двух человек, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области.

После мужчине предъявили обвинение и отправили в СИЗО на время работы надзорных органов.

Как сообщили следователи, обвиняемый лишил жизни своих родственников в поселке Орлино, после чего вывез их тела в неизвестном направлении. Недавно же мужчина заявил, что совершил преступление, чтобы они не узнали об ограбление. Обвиняемый украл с денежного счета дедушки 1,2 миллиона рублей.

Сейчас правоохранители продолжают расследовать убийство, выяснять все обстоятельства и причины преступления.