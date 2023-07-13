Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга вырос на треть с 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Объем инвестиций в недвижимость Петербурга с января по июль 2023 года составил более 64,6 миллиарда рублей. Показатель вложений вырос на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

– Лидерами по объему вложений стали инвестиционные компании и частные инвесторы. Они чаще всего покупали торговые центры, отели и офисы, – уточнили аналитики фирмы.

На долю девелоперов пришлось 84 процента средств – около 16,5 миллиарда рублей – вложили в земельные участки, остальное потратили в офисные и торговые объекты.

К слову, в первом полугодие 2023 года продолжилась тенденция сокращения части инвестиций строящиеся объекты. Интерес вкладчиков сместился в пользу готовых объектов коммерческой недвижимости. По данным экспертов, он составил 57 процентов и стал рекордным за прошедшие четыре года.

– Покупка офисного здания позволяет владельцу сразу получать доход с минимальным риском и относительно низкими затратам. За два прошлых года многие крупные компании получили сверхприбыль, – объяснил Сергей Дуванов, глава проектов отдела инвестиций NF Group в городе на Неве.

Он отметил, что из-за этого предприниматели хотят защитить свободные средства от обесценивания. Они планируют переждать турбулентность и вложиться в качественный актив. Подобные тренды, как отметил специалист, показывают консерватизм инвесторов.