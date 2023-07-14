«Выходные будут контрастными»: Дождливую субботу и жаркое воскресенье обещают синоптики в Петербурге

Жара задержится всего на один день. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на выходных, 15 и 16 июля. Суббота будет сильно отличаться от воскресенья. В первый выходной все-таки ожидается прохладная погода, зато в воскресенье в город придет знойная жара.

- Выходные дни в нашем регионе будут контрастными. В субботу - кратковременные дожди, даже с грозами, а фон дневной температуры от 20 до 24 градусов. В воскресенье сухо и жарко, до 28 градусов, - написал синоптик в своем телеграмм-канале.

Правда, радоваться еще рано, ведь жаркая погода придет в город всего на один день, а в понедельник снова ожидаются дожди и похолодание. Влияние циклонов будет сохраняться всю неделю. Температура воздуха вернется к 20 градусам.

Напомним, в пятницу, 14 июля, в Северной столице подует свежий ветер и польют кратковременные дожди. В Ленобласти будет даже прохладнее, всего до 19 градусов.