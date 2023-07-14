Как новая: ТОП-3 признака того, что ваша квартира еще долго морально не устареет

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Срок жизни вещей в современном мире сокращается. Это касается бытовой техники, гаджетов, автомобилей. Рынок недвижимости в этом отношении, конечно, более консервативен, но и на нем происходят изменения. И если обновить смартфон, обстановку и даже машину вполне реально, то поменять квартиру на новую могут позволить себе далеко не все. Вывод: если собираетесь покупать жилье, выбирайте такое, чтобы и через несколько лет оно оставалось для вас комфортным и современным. А мы подскажем, на что обратить внимание при поиске именно такой недвижимости.

ДОМ, КАК ГАДЖЕТ

Мы живем в окружении технологий и уже не можем представить себе, что может быть иначе. Нам хочется, чтобы с помощью гаджетов можно было решить любой вопрос, связанный с ЖКХ, ремонтом сантехники и электрики, отправить запрос в управляющую компанию или связаться с соседями. В жилых комплексах Группы Аквилон управлять внутриквартирным пространством помогает «умная» система inHOME. Это интеллектуальная цифровая система, которая позволяет с помощью онлайн-технологий решать бытовые вопросы, связанные с управлением квартирой, и в дальнейшем экономить на оплате коммунальных услуг. Следить за происходящим в квартире можно с помощью специального планшета, а можно установить программу на смартфон. Это собственная разработка девелопера, обеспечивающая высокий уровень комфорта и безопасности. Через IP-домофонию предусмотрен доступ к трансляции видеопотока с камер видеонаблюдения, установленных в жилом комплексе.

Кстати, в 2023 году планшеты для «умного» дома были обновлены. Новая версия получит более производительную техническую начинку. Теперь можно одновременно присоединить до 60 элементов: от штор, датчиков и розеток до выключателей, ламп и теплого пола. Сам планшет можно будет закрепить на стене, например, возле входной двери. Обновленные устройства установят в ЖК «Аквилон ZALIVE-2» и частично в других проектах застройщика.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИИ

Сегодня даже самый далекий от экономики человек хорошо знаком со словом «инфляция». Цены растут, коммунальные услуги тоже дорожают. Экономисты советуют готовиться к жизни в эпоху растущих цен и использовать все возможности для разумной экономии. Первым делом стоит оптимизировать повседневные расходы, например, коммунальные платежи. В новых домах экономить ресурсы, а значит и деньги, помогают современная инженерия и умные технологии. Петербургские застройщики по-разному добиваются этой цели. Например, у Группы Аквилон есть собственная разработка -Termo-S. Она позволяет на 50% снижать теплопотери домов и экономить на оплате за теплоснабжение до 40%. Происходит это за счет улучшенной теплоизоляции наружных стен домов. Облицовка выполнена керамическим кирпичом, а под ним уложен двойной слой утеплителя (толщиной 180 мм при нормативе 100-130 мм). Вместо минеральной ваты застройщик использует экструдированный пенополистирол. Экологичный материал не боится перепадов температуры, морозов и грибков. Увеличен слой этого утеплителя также на кровле и в цоколе.

Кроме того, в каждом проекте компании есть индивидуальные тепловые пункты. Они автоматически регулируют интенсивность отопления исходя из температуры за окном и не допускают «перетопа». Ну а при необходимости жильцы могут регулировать температуру в каждой комнате через приложение на смартфоне. И даже установить индивидуальный температурный режим или сценарий для каждой комнаты

РАЗУМНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Что делали новоселы с только что купленными квартирами еще несколько лет назад? Как правило, переделывали под себя. Комфорт проживания ассоциировался с количеством квадратных метров, а как именно они были спроектированы и спланированы, было не особенно важно. Сегодня на покупку больших квартир и их переделку у людей нет ни времени, ни ресурсов, поэтому покупатель ищет такие планировки, в которых задействован каждый квадратный метр.

В ассортименте Группы Аквилон представлены планировочные решения, созданные под разные жизненные сценарии. В квартирах нет длинных коридоров, тупиков и темных углов, зато есть специальные места для встроенных систем хранения, остекленные лоджии и балконы, которые увеличивают полезную площадь квартиры. При этом предусмотрена большая площадь общей комнаты - объединенной кухни-гостиной - для совместного времяпрепровождения всей семьи.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

И НАПОСЛЕДОК: ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

За последние годы доступность сервисов стала одним из важных критериев выбора жилья. Современные горожане хотят получать услуги «здесь и сейчас». К слову, для Группы Аквилон насыщенность среды всегда была одним из главных принципов проектирования. Первые этажи домов всегда отданы под коммерческую функцию. Здесь располагаются магазины, кафе и рестораны, аптеки, салоны красоты. В некоторых проектах предусмотрены детские клубы «Аквилон KIDS», где можно учиться, заниматься творчеством и проводить праздники. Помещение находится в общедомовой собственности.

Ну и, конечно, комфортным должен быть не только дом, но и то, что вокруг: двор без машин, зеленая территория, пространства для отдыха и хобби - это «золотой стандарт» современного жилого комплекса и всех проектов Группы Аквилон.

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