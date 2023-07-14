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Петербургская стройка14 июля 2023 8:45

Как новая: ТОП-3 признака того, что ваша квартира еще долго морально не устареет

Рассказываем, как выбирать жилье, чтобы его не пришлось менять в ближайшие годы
Любовь Холопова
Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Срок жизни вещей в современном мире сокращается. Это касается бытовой техники, гаджетов, автомобилей. Рынок недвижимости в этом отношении, конечно, более консервативен, но и на нем происходят изменения. И если обновить смартфон, обстановку и даже машину вполне реально, то поменять квартиру на новую могут позволить себе далеко не все. Вывод: если собираетесь покупать жилье, выбирайте такое, чтобы и через несколько лет оно оставалось для вас комфортным и современным. А мы подскажем, на что обратить внимание при поиске именно такой недвижимости.

ДОМ, КАК ГАДЖЕТ

Мы живем в окружении технологий и уже не можем представить себе, что может быть иначе. Нам хочется, чтобы с помощью гаджетов можно было решить любой вопрос, связанный с ЖКХ, ремонтом сантехники и электрики, отправить запрос в управляющую компанию или связаться с соседями. В жилых комплексах Группы Аквилон управлять внутриквартирным пространством помогает «умная» система inHOME. Это интеллектуальная цифровая система, которая позволяет с помощью онлайн-технологий решать бытовые вопросы, связанные с управлением квартирой, и в дальнейшем экономить на оплате коммунальных услуг. Следить за происходящим в квартире можно с помощью специального планшета, а можно установить программу на смартфон. Это собственная разработка девелопера, обеспечивающая высокий уровень комфорта и безопасности. Через IP-домофонию предусмотрен доступ к трансляции видеопотока с камер видеонаблюдения, установленных в жилом комплексе.

Кстати, в 2023 году планшеты для «умного» дома были обновлены. Новая версия получит более производительную техническую начинку. Теперь можно одновременно присоединить до 60 элементов: от штор, датчиков и розеток до выключателей, ламп и теплого пола. Сам планшет можно будет закрепить на стене, например, возле входной двери. Обновленные устройства установят в ЖК «Аквилон ZALIVE-2» и частично в других проектах застройщика.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИИ

Сегодня даже самый далекий от экономики человек хорошо знаком со словом «инфляция». Цены растут, коммунальные услуги тоже дорожают. Экономисты советуют готовиться к жизни в эпоху растущих цен и использовать все возможности для разумной экономии. Первым делом стоит оптимизировать повседневные расходы, например, коммунальные платежи. В новых домах экономить ресурсы, а значит и деньги, помогают современная инженерия и умные технологии. Петербургские застройщики по-разному добиваются этой цели. Например, у Группы Аквилон есть собственная разработка -Termo-S. Она позволяет на 50% снижать теплопотери домов и экономить на оплате за теплоснабжение до 40%. Происходит это за счет улучшенной теплоизоляции наружных стен домов. Облицовка выполнена керамическим кирпичом, а под ним уложен двойной слой утеплителя (толщиной 180 мм при нормативе 100-130 мм). Вместо минеральной ваты застройщик использует экструдированный пенополистирол. Экологичный материал не боится перепадов температуры, морозов и грибков. Увеличен слой этого утеплителя также на кровле и в цоколе.

Кроме того, в каждом проекте компании есть индивидуальные тепловые пункты. Они автоматически регулируют интенсивность отопления исходя из температуры за окном и не допускают «перетопа». Ну а при необходимости жильцы могут регулировать температуру в каждой комнате через приложение на смартфоне. И даже установить индивидуальный температурный режим или сценарий для каждой комнаты

РАЗУМНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Что делали новоселы с только что купленными квартирами еще несколько лет назад? Как правило, переделывали под себя. Комфорт проживания ассоциировался с количеством квадратных метров, а как именно они были спроектированы и спланированы, было не особенно важно. Сегодня на покупку больших квартир и их переделку у людей нет ни времени, ни ресурсов, поэтому покупатель ищет такие планировки, в которых задействован каждый квадратный метр.

В ассортименте Группы Аквилон представлены планировочные решения, созданные под разные жизненные сценарии. В квартирах нет длинных коридоров, тупиков и темных углов, зато есть специальные места для встроенных систем хранения, остекленные лоджии и балконы, которые увеличивают полезную площадь квартиры. При этом предусмотрена большая площадь общей комнаты - объединенной кухни-гостиной - для совместного времяпрепровождения всей семьи.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

И НАПОСЛЕДОК: ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

За последние годы доступность сервисов стала одним из важных критериев выбора жилья. Современные горожане хотят получать услуги «здесь и сейчас». К слову, для Группы Аквилон насыщенность среды всегда была одним из главных принципов проектирования. Первые этажи домов всегда отданы под коммерческую функцию. Здесь располагаются магазины, кафе и рестораны, аптеки, салоны красоты. В некоторых проектах предусмотрены детские клубы «Аквилон KIDS», где можно учиться, заниматься творчеством и проводить праздники. Помещение находится в общедомовой собственности.

Ну и, конечно, комфортным должен быть не только дом, но и то, что вокруг: двор без машин, зеленая территория, пространства для отдыха и хобби - это «золотой стандарт» современного жилого комплекса и всех проектов Группы Аквилон.

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БИЗНЕС-ПРЕСС