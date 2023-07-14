На улице Рубинштейна установят 23 камеры для выявления нарушителей на платной парковке

21 камеру уже установили. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации появились в зоне платной парковки на улице Рубинштейна. На данный момент специалисты смонтировали 21 из 23 камер. Работать оборудование будет по аналогии с автомобилями, которые курсируют по улицам каждые 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

- В режиме реального времени стационарные камеры будут фиксировать приезжающие и отъезжающие автомобили и направлять данные в систему «Единое городское парковочное пространство». Дальше специалисты будут выявлять, оплатили ли водители парковку, - говорится в сообщении ведомства.

Камеры также будут отслеживать нарушителей, которые занимают места для инвалидов на парковке. Незамеченными не останутся и те водители, которые специально закрывают номера, чтобы не платить за стоянку. К слову, за такие нарушения грозит штраф в три тысячи рублей.

Напомним, на улице Рубинштейна, помимо камер, обстановку контролируют 96 автомобилей с установкой «Дозор».