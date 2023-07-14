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Петербургская стройка14 июля 2023 9:30

В Приморском районе Петербурга построят пять новых корпусов на 704 квартиры

В одном из них предусмотрен детский сад на 100 мест
Иван МАЛЬКОВ
Рендер предоставлен пресс-службой холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

Рендер предоставлен пресс-службой холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

С каждым годом население Петербурга увеличивается в размерах. По данным Петростата, в Северной столице в начале 2023 года проживает 5 598 486 человек, а в прошлом году их было 5 377 503, то есть население увеличилось почти на 221 тысячу жителей. Разумеется, вместе с этим ширится и сам город, выстраивая новые территории.

Сегодня одним из самых быстрорастущих районов города является Приморский. Например, недавно там вывели на рынок квартиры третьей очереди большого проекта - ЖК «Тайм Сквер» от холдинга «РСТИ» (Росстройинвест). Жилой комплекс расположен на Планерной улице.

Там, где еще несколько лет назад было чистое поле, сейчас строят пять корпусов (под номерами 7, 8, 9, 10 и 11), рассчитанных на 704 квартиры. В продаже лоты разных метражей - от студий до трехкомнатных. Также в корпусе 9 предусмотрен встроенный детский сад на 100 мест. Сдача третьей очереди в эксплуатацию запланирована на II квартал 2025 года.

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