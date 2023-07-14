Пятеро детей и 11 взрослых утонули в водоемах Петербурга с начала лета

Спасатели просят петербуржцев быть осторожными на воде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наступает экватор лета, купальный сезон в самом разгаре, но спасатели напоминают петербуржцам, что на воде обязательно нужно соблюдать правила безопасности. Но, к сожалению, многие игнорируют эти требования, и в итоге все завершается трагедией. С начала купального сезона в Петербурге утонули 16 человек, пятеро из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба Главного управление МЧС России по Петербургу.

- В этом летнем сезоне спасатели достали из воды десятерых человек: они остались живы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, буквально 13 июля на Верхнем Суздальском озере из воды вытащили 12-летнюю девочку и 15-летнего мальчика. Их состояние было на грани жизни и смерти. Но спасатели смогли реанимировать пострадавших. Дальше детей экстренно госпитализировали. Но из-за тяжелейшего состояния школьники не смогли вернуться в чувства. Оба ребенка умерли в больницах на следующий день.

Ранее, 14 июня на Большом круглом пруду в Петергофе утонули две сестры – 12 и 14 лет. А 22 июня во время купания умер 15-летний мальчик. Он заплыл в Неву на проспекте Обуховской обороны. Спасатели настоятельно рекомендуют быть осторожными на воде.

Напомним, в Ленобласти с начала сезона утонули 21 человек – 17 взрослых и четверо детей.