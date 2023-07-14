Во Всеволожском районе появится жилой комплекс за 784 млн рублей

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Новый жилой комплекс «Рубеж» во Всеволожском районе Ленинградской области составит по общей площади 13 тысяч кв. метров. В план проекта включено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Строительство проекта от ГК «СТОУН» профинансирует Сбербанк - компании заключили соглашение об открытии невозобновляемых кредитных линий общей суммой на 784 млн рублей.

Помимо этого объекта, застройщик сейчас ведет строительство семи объектов в Петербурге и Ленобласти.

Подготовила: Диана ЧИВАНОВА.