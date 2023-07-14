Число госуслуг, доступных для выдачи в постамате МФЦ Петербурга, увеличено до 36. Фото: пресс-служба МФЦ Петербурга

Получать государственные услуги в Петербурге стало еще удобнее. Избежать очередей поможет постамат. Он установлен в МФЦ на Васильевском острове. Раньше горожане могли через него получить 25 госуслуг, но сейчас их количество выросло до 36. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Предоставление госуслуг должно быть простым, быстрым и удобным. Чтобы жители Северной столицы могли получить документы в удобное время, в самом крупном МФЦ Петербурга установили постамат. Он позволяет горожанам получить документы из специальной ячейки, набрав код. Ждать очереди к специалисту не придется, - отметил губернатор Александр Беглов.

Пользоваться постаматом очень просто. При оформлении госуслуги нужно выбрать способ получения «постамат». Когда документы будут готовы, пользователю придет смс-сообщение с номером ячейки и кодом доступа. При этом забрать готовые бумаги можно в любое удобное время, даже вне работы МФЦ.

- Среди документов, которые можно получить в постамате - выписки из ЕГРН, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, свидетельства многодетной семьи, порубочных билетов, предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП и другое, - добавили в пресс-службе.

Пока постамат установлен лишь в одном МФЦ Петербурга. Однако, если услуга окажется востребованной среди населения, то их поставят и в другие многофункциональные центры.