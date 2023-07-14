Новый туристический поезд «По дороге Ольденбургских» отправился в путь с Балтийского вокзала Гатчины

Из Гатчины отправился первый туристический поезд «По дороге Ольденбургских». Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги

С Балтийского вокзала Гатчины 14 июля стартовал новый туристический железнодорожный маршрут «По дороге Ольденбургских». Пассажиры на нем проедут Рамонь и Воронеж, а завершится поездка в Петербурге. Поезд повторит путь, которым ехали после венчания великая княгиня Ольга Александровна и принц Петр Александрович Ольденбургский. Об этом сообщает Комитет по развитию туризма Петербурга.

- В жизнь высшего света путешественников погрузит насыщенная программа. Она начнется в бывшей императорской резиденции Государственного музея-заповедника «Гатчина». Затем продолжится на территории Историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» в Рамони, где пройдет фестиваль «Один день из жизни усадьбы». В Воронеже туристы посетят объекты, связанные с пребыванием в городе членов Российского Императорского Дома. В Петербург поезд прибудет вечером 16 июля, - рассказали в комитете.

В первый рейс посчастливилось попасть представителям учреждений культуры, общественных организаций и руководителям туристических компаний Воронежской области и Северо-Западного региона.