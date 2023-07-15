«Комсомолка»: тридцать лет в Петербурге: От корпункта до лидера медиарынка

Рассказываем главные события 30-летней истории "КП в Петербурге". Фото: Олег ЗОЛОТО

НАЧАЛИ В ДЕВЯНОСТЫЕ

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» началась с небольшого корпункта. По легенде, работал в нем один-единственный человек. Кто - сейчас уже сложно сказать. Региональная сеть издания в начале девяностых бурно развивалась. Развивался и петербургский отдел. В корпункте появился второй человек, третий. Вскоре еще один, который должен был заниматься документооборотом. Охранник, охранявший человека, занимавшегося документооборотом. У всего этого должна была возникнуть какая-то четкая структура.

Тогда из хаоса тех непростых дней родилось товарищество с ограниченной ответственностью (такая раньше была форма собственности) «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». Его основателем стала Ирина Потехина, которая сейчас является вице-губернатором города. С «Комсомолкой» ее связывает яркое совместное прошлое. Даже в биографии указано, что «с 1990 по 2001 год прошла путь от корреспондента «Комсомольской правды» до генерального директора издания в Петербурге».

Яркую "Комсомолку" всегда легко найти среди массы остальных газет в киосках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как выглядела «Комсомолка» в 1993 году? Совсем не так, как сейчас. Большое черно-белое полотно с большим количеством заметок на первой полосе. Однако фирменный стиль общения и юмор считывался уже тогда. Журналисты еще не успели привыкнуть к развернувшейся свободе и радостно скидывали с себя оковы тяжелого советско-газетного стиля.

Вот пример: «Ваучер: эти нули всегда будут без палочки?» Жизненно и с юмором. Все как мы любим.

НА ПИКЕ

В 1997 году медиагруппу возглавил Владимир Сунгоркин, и это навсегда изменило историю издания, сделало его мегапопулярным. Блестящий редактор и бизнесмен, он отлично улавливал медиатренды, не боялся пробовать новое и адаптировал издание к современности.

После того, как медиагруппу возглавил Владимир Сунгоркин (на фото второй слева), издание ушло в народ и стало сверхпопулярным. Фото: архив "КП"

В двухтысячные газета активно развивалась, причем как в Москве, так и в Петербург. Да и в других регионах. Провели ребрендинг. Газета из огромной простыни превратилась в небольшое по размеру издание таблоидного типа и стала цветной. Оформились еженедельный и ежедневный выпуски. Появился свой сайт, сначала дорогой и малопосещаемый - он нередко становился объектом критики со стороны маститых журналистов. Но Владимир Сунгоркин знал: так надо. У сайта появились региональные подразделения, и петербургское, одним из первых. Сайт становился все популярнее и популярнее. Набирая миллион, два, три миллиона просмотров за сутки. Он уже давно один из лидеров отрасли и в каком-то смысле законодатель мод. Роль главного редактора в этом была огромной.

«Он всю жизнь положил на то, чтобы сделать «Комсомолку» главной, самой яркой и любимой народом газетой России, - скажет о нем позже ветеран газеты Андрей Баранов. - И каким-то непостижимым образом ощущал, что людям именно сейчас надо. Поэтому когда газету кидало, словно щепку в океане, в лихие девяностые или полные политического тумана нулевые, а рядом шли на дно былые великие бренды, Володя всякий раз ухитрялся уловить момент, когда надо было круто повернуть штурвал и поменять курс. Он ощущал это чуть раньше многих других, поэтому сильно рисковал, иногда терпел поражения, но потом все равно добивался своего».

Владимир Сунгоркин посвятил всю жизнь, чтобы сделать "Комсомолку" самой любимой газетой страны. Фото: архив "КП"

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Когда-то давно «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» находилась в главном корпусе Апраксина Двора. Потом городские власти решили его модернизировать и принялись потихоньку расселять арендодателей. Законопослушные журналисты потянулись одними из первых. Город тогда помог с поиском подходящего помещения и ремонтом. С декабря 2010 года петербургская редакция издания находится на Гатчинской улице в Петроградском районе.

Редакцию "КП в Петербурге" на Петроградке открывала лично Валентина Матвиенко. Фото: архив "КП"

Место хорошее - Петроградка всегда считалась одним из центров журналистской жизни Петербурга. С тех пор как здесь на улице Чапыгина разместилось Ленинградское телевидение, все телекомпании стали селиться по соседству, а вслед за ними потянулись радийщики, печатные СМИ, интернет-редакции.

Тринадцать лет назад первой гостьей стала губернатор Валентина Матвиенко.

- Петербургская «Комсомолка», конечно, моложе (московского издания. - Прим. ред.), но мы благодарны коллективу редакции за высокое качество газеты. У вас всегда самые острые темы, самые горячие новости. Мне каждый день приносят подборку прессы, кладут в приемной, чтобы посетители могли полистать. Я выхожу в конце дня - многие газеты лежат, а «Комсомолку» вечно уносят. Мне не достается, - рассказывала тогда она.

"КП в Петербурге" - не только редакция. Издание включает в себя множество отделов с суперпрофессионалами! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕЩЕ И РАДИО

В 2017 году «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» стала еще и радиостанцией. Первое время вещание шло в Интернете, но с 2019 года Радио «КП» обзавелось своей FM-частотой. Такой конкурс проходил в городе впервые за девять лет, и на конкурс подали около дюжины заявок. Частоты получили только две радиостанции, в том числе и «КП».

Радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" можно послушать на частоте 92.0 FM Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После этого началась напряженная работа: шли многочисленные согласования с Роспотребнадзором, Роскомнадзором и госорганами. Параллельно преобразования переживала и радиорубка, которая изменилась и внутренне, и внешне.

- Закупали и монтировали оборудование, сделали ремонт, - вспоминал технический директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». - Теперь наша радиостудия может транслировать новости и передачи как в Интернет, так и в аналоговый эфир. Мы производим подкасты, которые очень популярны. Можем транслировать видео из студии на Ютубе или в любые соцсети. Почти готова мобильная студия Радио «КП».

В редакцию часто приходят звёздные гости. Один из завсегдатаев - актер Андрей Ургант. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В студию, на передачу «Культурные люди», каждый день по будням стали захаживать звезды. Постоянный гость радиорубки - депутат Госдумы Виталий Милонов, который фактически стал соведущим нашей политической передачи.

- Это радио нашего города. И не просто информационное, а в полном смысле слова разговорное - место, где каждый желающий сможет высказаться с помощью мессенджеров и телефонов прямого эфира, - поясняет заместитель главного редактора по радио Дмитрий Делинский. - Ведь нам важно не только донести до народа, что думают и делают власти, но и донести до властей, что думает народ.

Каждое утро в "КП в Петербурге" начинается с оживленной планерки, где сотрудники разбирают темы на день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БЕЛЫЙ БАЛ-2023

Свое тридцатилетие «Комсомолка» отметила масштабной церемонией вручения премии «Медиаперсона - 2023». Уже в восьмой раз на шикарном «Белом балу» награждали героев самых ярких публикаций изданий «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Место для торжества выбрали под стать. Церемония проходила в пространстве самого большого фудмолла России и Европы VOKZAL 1853. Огромный нарядный зал сиял яркими огнями, блеском бокалов и красотой белоснежных вечерних нарядов.

Ежегодно "КП в Петербурге" вручает премию "Медиаперсона года" самым ярким и выдающимся жителям города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поскольку вечер проходил в историческом здании бывшего Варшавского вокзала, программа вручения премии превратилась в увлекательное путешествие по железной дороги памяти с остановками на станциях-вехах в истории «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». По залу носились бойкие аниматоры в костюмах вокзальной публики прошлого: газетчики с номерами «КП», гадалка на картах таро, карточные фокусники. Вместе с гостями все это сливалось в шумный калейдоскоп веселья и позитива.

Обладателями премии стало двадцать человек. Позитивный и энергичный Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский лично вручил премию в номинации «Профессия «Мама» матери-героине Ирине Скрипко. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский передал награду в номинации «Рок жив и будет жить!» легендарной музыкальной семье Горшеневых в память о Михаиле «Горшке» Горшеневе за то, что все они вселяют в нас огонь. А еще за время церемонии зрители стали свидетелями награждения советской и российской актрисы театра и кино Светланы Крючковой, актера театра и кино, музыканта Игоря Скляра, известного политика Людмилы Нарусовой и многих других.

А закончился праздник праздничным тортом! Такова традиция.

А вот и праздничный торт "КП в Петербурге" к 30-летию! Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

КСТАТИ

Радио «Комсомольская правда» - одна из крупнейших радиосетей с федеральным охватом и лидерскими позициями по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. Запущено 10 лет назад. По данным исследовательской компании Mediascope за 2018 год, среднемесячная аудитория радиостанции по всей стране выросла на 2,1 процента. Ежедневно Радио «КП» слушает почти 1,4 миллиона россиян.

А еще петербургской "Комсомолке" принадлежит рекорд России по одновременному чтению газеты! В 2021 году на Дворцовой площади "КП" читали сразу 343 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКАЗАНО

Олеся НОСОВА, главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды»

- Спасибо Владимиру Николаевичу Сунгоркину, что задал нам вектор, поставил перед нами столько задач, что нам их исполнять еще долгие годы. Особое внимание мы уделяем развитию электронных ресурсов во всех филиалах и представительствах «КП». Мы научили журналистов создавать контент в самых разных форматах. Это универсальные бойцы, которые умеют все. С 2010-х годов даже те, кто привык всю жизнь писать тексты для газеты, начали вести передачи на радио, снимать и монтировать видео. Все это позволило нам не только сохранить наших преданных читателей, но и получить новых. Наши материалы активно читают и на сайте, и в печатной версии, а наше радио за прошлый год удвоило аудиторию, и сейчас в день нашу станцию слушает порядка двух миллионов двухсот тысяч человек. Как отдельную площадку мы развиваем канал в Telegram и продолжаем увеличивать аудиторию в других социальных сетях. Представительство в Санкт-Петербурге - одна из самых сильных и крепких редакций в стране. Коллеги ставят перед собой амбициозные задачи и выполняют их. Наша аудитория здесь растет, и это нас, безусловно, радует».

Ирина ЖЕГЛОВА, главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге»

- Работаю в «Комсомолке» уже 18 лет и однозначно могу сказать, что наша медиагруппа всегда идет в ногу со временем, даже часто опережая его. У нашего СМИ самый популярный сайт в стране, динамично развивающиеся соцсети, совершенно уникальная в своем сегменте разговорная радиостанция и, конечно, наша альма-матер - любимая, нестареющая, замечу, газета. В «КП» работают молодые, амбициозные ребята, которые тоже задают нашему «кораблю» стремительный, дерзкий путь. Мы организуем городские мероприятия, медиапремии, конкурсы для школьников, медиков, строителей, проводим лекции и мастер-классы. Благодарим наших читателей, слушателей, партнеров и друзей «КП» за доверие, поддержку и помощь. Впереди у нас еще много задач и планов, всегда рады видеть вас на нашем большом мультимедийном «корабле».

Ирина ПОТЕХИНА, вице-губернатор Санкт-Петербурга, основатель «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге»

- Я работала собкором «Комсомолки», когда начал создаваться филиал в качестве предприятия со всеми экономическими задачами и функциями. И довольно долго совмещала две должности - творческую и хозяйственную. Но забот было так много, что в какой-то момент стало понятно: надо выбирать - качественно делать и то и другое не получится. Это был очень трудный выбор. В итоге я решила заниматься именно административными вопросами. И с тех пор так ими и занимаюсь».

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