Более 300 человек приняли участие в любительском заплыве в Петербурге

Все участники получили свои долгожданные медали. Фото: пресс служба Лиги Героев

Любительский заплыв Poseidon прошел в парке 300-летия в Петербурге 15 июля. Спортивные состязания организовала Лига Героев уже не в первый раз. В этом году испытать себя решили более 300 человек.

- Плавание является популярным видом спорта среди любителей. В прошлом году мы впервые провели заплыв на территории уникального музея-заповедника Остров Фортов в Кронштадте. В этом году решили повторить, но уже в городе. Надеемся, что наши участники смогут получить удовольствие и заряд бодрости на дистанции», — сказала Анна Заврадашвили, организатор заплыва.

Заплыв прошел в парке 300-летия. Фото: пресс служба Лиги Героев

В мероприятии также приняли участие заслуженные спортсмены, среди которых российская триатлонистка, участница летних Олимпийских игр 2016 года Мария Шорец, российский пловец, четырёхкратный чемпион первых Европейских игр в Баку, чемпион России Даниил Пахомов и российский спортсмен, ультрамарафонец и рекордсмен на дистанции 50 км на открытой воде Антон Лосев.

Профессионалам и любителям плавать предлагалось четыре дистанции разного уровня подготовки. Самая минимальная «BEGINNER» 500 метров – рассчитана на тех, кто только начинает свой путь в плавании. Заплыв «Fun» — дистанция 1 километр для тех, кто хочет попробовать что-то новое и проверить свои силы. Формат «Sport» — 2 километра для тех, кто способен на большее и стремится к результату. Дистанция «MASTER» — это заплыв на 3,5 километров. В этой категории участвовали уже опытные пловцы.

Дистанции были расчитаны как для новичков, так и для любителей. Фото: пресс служба Лиги Героев

Все участники, несмотря на уровень подготовки и дистанцию, получили медали. Также кубки подарили самым быстрым и выносливым спортсменам.

Победители любительского заплыва на открытой воде Poseidon

«BEGINNER» 500 метров

Мужчины

1 место. Черныш Павел

2 место. Прудников Андрей

3 место. Озеров Александр

Женщины

1 место. Кушнир Алина

2 место. Малошенок Евгения

3 место. Смирнова Екатерина

«Fun», 1 км

Мужчины

1 место. Зотов Александр

2 место. Багаев Роман

3 место. Баранов Вадим

Женщины

1 место. Бороденко Полина

2 место. Александрова Наталья

3 место. Юркина Вера

«Sport», 2 км

Мужчины

1 место. Прибыток Александр

2 место. Пахомов Даниил

3 место. Рогозин Дмитрий

Женщины

1 место. Рябова Анастасия

2 место. Лещенко Наталья

3 место. Шорец Мария

«MASTER», 3,5 км

Мужчины

1 место. Владимир Фалин

2 место. Мальгин Михаил

3 место. Лукьяненко Кирилл

Женщины

1 место. Гончарова Ксения

2 место. Кукрус Валентина

3 место. Марова Анна