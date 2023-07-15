Более 300 человек приняли участие в любительском заплыве в Петербурге

Все участники получили свои долгожданные медали. Фото: пресс служба Лиги Героев
Любительский заплыв Poseidon прошел в парке 300-летия в Петербурге 15 июля. Спортивные состязания организовала Лига Героев уже не в первый раз. В этом году испытать себя решили более 300 человек.
- Плавание является популярным видом спорта среди любителей. В прошлом году мы впервые провели заплыв на территории уникального музея-заповедника Остров Фортов в Кронштадте. В этом году решили повторить, но уже в городе. Надеемся, что наши участники смогут получить удовольствие и заряд бодрости на дистанции», — сказала Анна Заврадашвили, организатор заплыва.
Заплыв прошел в парке 300-летия. Фото: пресс служба Лиги Героев
В мероприятии также приняли участие заслуженные спортсмены, среди которых российская триатлонистка, участница летних Олимпийских игр 2016 года Мария Шорец, российский пловец, четырёхкратный чемпион первых Европейских игр в Баку, чемпион России Даниил Пахомов и российский спортсмен, ультрамарафонец и рекордсмен на дистанции 50 км на открытой воде Антон Лосев.
Профессионалам и любителям плавать предлагалось четыре дистанции разного уровня подготовки. Самая минимальная «BEGINNER» 500 метров – рассчитана на тех, кто только начинает свой путь в плавании. Заплыв «Fun» — дистанция 1 километр для тех, кто хочет попробовать что-то новое и проверить свои силы. Формат «Sport» — 2 километра для тех, кто способен на большее и стремится к результату. Дистанция «MASTER» — это заплыв на 3,5 километров. В этой категории участвовали уже опытные пловцы.
Дистанции были расчитаны как для новичков, так и для любителей. Фото: пресс служба Лиги Героев
Все участники, несмотря на уровень подготовки и дистанцию, получили медали. Также кубки подарили самым быстрым и выносливым спортсменам.
Победители любительского заплыва на открытой воде Poseidon
«BEGINNER» 500 метров
Мужчины
1 место. Черныш Павел
2 место. Прудников Андрей
3 место. Озеров Александр
Женщины
1 место. Кушнир Алина
2 место. Малошенок Евгения
3 место. Смирнова Екатерина
«Fun», 1 км
Мужчины
1 место. Зотов Александр
2 место. Багаев Роман
3 место. Баранов Вадим
Женщины
1 место. Бороденко Полина
2 место. Александрова Наталья
3 место. Юркина Вера
«Sport», 2 км
Мужчины
1 место. Прибыток Александр
2 место. Пахомов Даниил
3 место. Рогозин Дмитрий
Женщины
1 место. Рябова Анастасия
2 место. Лещенко Наталья
3 место. Шорец Мария
«MASTER», 3,5 км
Мужчины
1 место. Владимир Фалин
2 место. Мальгин Михаил
3 место. Лукьяненко Кирилл
Женщины
1 место. Гончарова Ксения
2 место. Кукрус Валентина
3 место. Марова Анна