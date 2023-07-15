«Зенит» в четвертый раз подряд взял Суперкубок России в нервной игре с ЦСКА

Сине-бело-голубые вырвали победу у ЦСКА. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» снова чемпионы! Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России, обыграв в тяжелой игре ЦСКА, Матч и правда выдался нервным. До последних минут не было понятно, кто возьмет чемпионский титул. Решать пришлось с помощью пенальти. Ведь в основное время ни одного мяча в ворота обеих команд так и не залетело.

В серии было выполнено по шесть ударов. При счёте 4:4 шестой для красно-синих удар в серии в исполнении Никиты Ермакова ЦСКА отбил вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, а Роберт Ренан свой пенальти за «Зенит» реализовал — 5:4 в пользу подопечных Сергея Семака. Отметим, что перед этим свои попытки друг за другом не реализовали Милан Гаич и Иван Сергеев.

Ворота ЦСКА во время пенальти разгромили зенитовцы Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев.

Отметим, «Зенит» становится обладателем Суперкубка России уже в четвертый раз.