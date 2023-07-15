100 тысяч рублей за Шельму: В Ленобласти ищут известную собаку-спасателя, пропавшую на соревнованиях кинологов

Шельма приехала вместе с хозяйкой из Нижнего Новгорода. Фото: vk.com/id564300700

Как поется в одной грустной детской песенке: «Висит на заборе, колышется ветром, колышется ветром бумажный листок». Пропала собака, но в этом случае не по кличке Дружок, а Шельма. В Ленобласти ищут собаку-спасателя, которая пропала после соревнований кинологов. Теперь ей и самой нужна помощь.

Пес породы дратхаар, девочка. В Ленобласть она приехала вместе с хозяйкой Ольгой из Нижнего Новгорода. Она кинолог. Как пропала Шельма, владелица не объясняет. Но на крики о помощи откликнулись десятки неравнодушных людей. В соцсетях активно публикуют объявления с приметами потеряшки.

- Собака поисково-спасательной службы, на охоту не натаскана. На шее были оранжевый ошейник, адресник, «Гармин». Собака не агрессивная, добрая, побаивается больших незнакомых собак. Борода обстрижена, - описывает своего питомца хозяйка Ольга Волкова.

Шельма всегда помогала людям, а теперь помощь требуется ей самой. Фото: vk.com/id564300700

Предположительное место поиска – населенный пункт Первомайское на границе Приозерского и Выборгский районов. Но самое главное, что хозяйка Шельмы обещает крупное вознаграждение за помощь в поиске собаки. Тому, кто найдет спасательного пса, готовы заплатить сто тысяч рублей.

Любую важную информацию просят сообщать по телефонам: +79026809369, +79159565583.