«Риск заразиться есть даже после заморозки и копчения»: Роспотребнадзор Петербурга напомнил, чем опасно сырое мясо

Роспотребнадзор Петербурга провел ликбез об опасности сырого мяса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор Петербурга продолжает просвещать горожан насчет премудростей обращения с продуктами. На этот раз специалисты ведомства решили напомнить жителям Северной столицы, чем опасно сырое мясо. Внутри могут оказаться паразиты, которые приводят к лихорадке, болях в мышцах, отекам, диарее и различным аллергиям. Имя этой заразы – трихинеллез. Возбудителем заболевания являются круглые черви, которые попали внутрь домашних или диких животных. Даже если мясо не доварено, то есть риск передачи болезни в организм человека.

- Существует риск заразиться даже при употреблении очень небольшого количества сырого мяса, например, сырого фарша во время готовки. Личинки трихинелл очень устойчивы и погибают при варке мяса толщиной в 10 сантиметров только через два часа. Кроме этого они могут пережить соление, копчение и заморозку. Не поможет избавиться от них и нагревание мяса в микроволновке до 81 градуса, - предупреждают в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

В ведомстве подчеркивают, что опаснее всего могут быть такие термически не обработанные продукты как сало, сырой фарш и строганина.

При первых симптомах – болях в животе, тошноте, рвоте, лихорадке, кашле, зуде, отеке лица и глаз – советуют срочно обращаться к врачу. Самолечение здесь губительно. По данным регионального Роспотребнадзора, летальность в таком случае может доходить до 50 процентов. Поэтому в ведомстве подготовили список мер профилактики, чтобы не повстречаться с заразой.

- Не стоит покупать мясо у нелегальных торговцев. Употреблять его можно только после тщательной прожарки и после хорошей варки. Во время приготовления сырое мясо нельзя пробовать. После готовки следует тщательно помыть посуду, мясорубку и другу бытовую технику, - советуют специалисты.

Особое правило касается охотников – мясо добытых животных советуют отправлять на экспертизу в районные ветеринарные больницы.