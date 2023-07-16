Вход на станцию «Звездная» ограничат с 17 июля в утренний час пик

Станция метро "Звездная" с 17 июля будет ограничена на вход из-за ремонта эскалатора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередная станция метрополитена Петербурга попала под ограничения на вход. В пресс-службе подземки напомнили, что с понедельника, 17 июля, на «Звездной» будут ремонтировать один из эскалаторов. Неудобства будут терпеть все, кто спешит на работу и учебу в утренний час пик. Если на месте будет толпа, вестибюль будут вынуждены временно закрывать.

- С 17 по 21 июля 2023 года на станции «звездная» будет проводиться капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим возможны ограничения входа в вестибюль на час с 07:45 до 8:45, - предупредили в петербургском метрополитене.

Горожанам по традиции советуют заранее продумывать маршрут своих поездок. В последнее время это частая просьба для пассажиров, ведь кроме «Звездной» в Северной столице работают с ограничениями на вход еще три вестибюля станций «Выборгская», «Василеостровская» и «Московские ворота». Там тоже ремонтируют эскалаторы.

Кроме этого еще три станции временно закрыты из-за капремонта: «Чернышевская», «Ладожская» и «Пионерская». Во всех случаях власти создали дополнительные наземные маршруты для пассажиров. Другое дело, что о них знают далеко не все.

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