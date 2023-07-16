«Гулял с родителями вдоль путей»: Четырехлетний мальчик попал под поезд в Карелии

Поезд сбил по касательной четырехлетнего мальчика в Карелии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Громкое происшествие расследуют в Карелии. Там на железнодорожном перегоне в городе Питкяранта поезд сбил четырехлетнего мальчика. Все произошло днем в воскресенье, 16 июля, на перегоне на 74-м километре ж/д путей. По информации пресс-службы Западного МСУТ СК России, ребенка задело по касательной. Обстоятельства происшествия уже вызвали недовольство у местных жителей – оказалось, парнишка гулял там с родителями, которые не смотрели по сторонам.

- Мальчик шел вместе с мамой и папой вдоль путей. Машинист поезда, двигавшегося из Лодейного Поля в Сортавалу, заблаговременно заметил их и подал громкий предупреждающий сигнал, после чего применил экстренное торможение. Но избежать столкновения не удалось, - рассказали следователи, которые проводят проверку по факту аварии на путях.

Сейчас ребенка лечат в больнице. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, у мальчика тяжелое состояние.

- У него диагностировали черепно-мозговую травму. Родители сами доставили его в больницу в Питкяранте, - сообщил министр в своем Telegram-канале.

В это время следователи осматривают место происшествия и готовятся к допросу родителей пострадавшего ребенка. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появились неожиданные подробности трагедии в Ленобласти, где «Сапсан» насмерть сбил 11-месячную девочку

Ребенка пытались спасти медики, но их старания оказались тщетными (подробности)

«Гулял с отцом и сбежал»: Отец пропавшего 11-летнего мальчика из Ленобласти не уследил за сыном, и тот погиб

Попавший под поезд 11-летний мальчик из Ленобласти почти не разговаривал из-за проблем с психикой (подробности)