Петербург готовится к шоу «Страна света»: «Такому формату аналогов в России нет»

Тема конкурса в этом году та же, что и в прошлом – «Малая родина – место силы». Фото: Предоставлено организаторами

Тундра посреди Петербурга, балерины на фасаде Главного штаба и огромный корабль на Дворцовой площади – это не сказка, а реальность, которую создают современные медиахудожники. Возможность заявить о себе на главной площади Петербурга получат участники конкурса «Страна света».

Впервые конкурс прошел в декабре прошлого года. Анимированные видеоролики транслировались на здание Главного штаба в сопровождении атмосферной музыки – это и есть 3d-мэппинг. Для жителей города это уникальное шоу, для участников – возможность проявить себя. Член экспертного совета конкурса Максим Баландин рассказал spb.kp.ru, что 3d-мэппинг очень перспективная сфера, специалисты в ней с каждым годом будут все более востребованы. Было решено продлить конкурс на второй сезон.

- Мы видели насколько горели глаза у участников в прошлом году, общались с ними. Ребята говорят: «Классная идея, продолжайте». За собой тоже видим задачу развивать и поднимать эту индустрию в нашей стране.

В прошлом году 78 участников подали заявки, но только десять дошли до финала. На данный момент принято 50 заявок, но время до 23 июля еще есть. Тема конкурса в этом году та же, что и в прошлом – «Малая родина – место силы». Участники должны уместить в небольшой двухминутный ролик всю свою любовь и мастерство.

-Тема очень хорошая с точки зрения реализации возможностей, в художественном плане дает неограниченный полет для фантазии. Все реализуют себя совершенно по-разному. Страна у нас огромная, а родина малая у каждого своя.

В России это единственный подобный конкурс. Световое шоу с каждым годом становится все популярнее, а специалисты в этой сфере более востребованными. Конкурс – хороший старт для новичков, которые хотят развиваться в этой области.

- Фестивали света проходят по всему миру. В нашем случае это конкурс с открытым зрительским голосованием. Такому формату аналогов в России нет.

Борьба в конкурсе в прошлом году была напряженной, а вот результатами остались довольны не все. Многие конкурсанты посчитали, что достойны большего, а зрители все-таки не профессиональные судьи. Поэтому во втором сезоне конкурса помимо первых трех мест от зрителей, также будет победитель, которого определят члены жюри. Еще одним нововведением станет возможность обучения для участников конкурса: будут организованы онлайн-лекции.

СПРАВКА

Конкурс включает в себя три этапа: прием заявок, работа над идеей и сценарием проекта и последний – реализация. Масштабное световое шоу подведет итоги конкурса. Петербуржцы смогут наслаждаться фестивалем света 9 и 10 декабря и отдать свой голос за лучшую работу.