Более 20 фонтанов отключат в Петербурге с 17 по 21 июля

В Петербурге на пять дней отключат более 20 фонтанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 20 фонтанов Петербурга отключат с 17 по 21 июля для помывки и технического обслуживания. В понедельник отключат восточный фонтан в парке «300-летия Санкт-Петербурга», а также фонтаны на Литейном проспекте у дома 46 и у водонапорной башни в Кронштадте на Ленинградской улице у дома 2. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала Петербурга.

С 17 по 21 июля отключат фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина. 18 июля не будут работать западный фонтан в парке «300-летия Санкт-Петербурга», а также на Лиговском проспекте у дома 64-66 и на 3-ей Красноармейской улице у дома 10.

В среду, 19 июля, отключат сразу семь фонтанов: на Кирочной улице, 10, на Витебской площади, на улице Куйбышева, на набережной реки Фонтанки у дома 30, на проспекте Большевиков у дома 3, а также в Кронштадте фонтаны «Водовоз» у здания Башни городского водопровода и «Жемчужина» на Ленинградской улице.

20 июля не будут работать оба фонтана на Никольской площади, а также фонтаны в Павловске на Госпитальной улице у дома 22 и в Пушкине на Академическом проспекте у дома 1. 21 июля отключат фонтаны на Английском проспекте, 13 в Петербурге и на проспекте Ленина в Кронштадте.

- В выходные все они вернутся в работу. Планируйте свои маршруты заранее, - предупредили в Водоканале.