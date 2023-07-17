Вежливо ли общаться голосовыми: Tele2 проведет открытую лекцию об основах цифрового этикета

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Tele2, российский мобильный оператор, приглашает петербуржцев в Tele2 Art Space на бесплатную лекцию «Извини, что голосовым: новые правила цифрового этикета». Спикером выступит Ольга Лукинова – преподаватель РАНХиГС, эксперт по цифровым коммуникациям, автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет».

Лекция пройдет 19 июля в 15 часов в открытом летнем пространстве Tele2 Art Space на Елагином острове. Ольга Лукинова расскажет слушателям о базовых принципах цифрового этикета. Общение в цифровой среде постоянно трансформируется, обновляются и его правила. Лекция поможет ответить на многие вопросы, в том числе один из самых важных – как оставаться доступным для цифровой коммуникации и при этом сохранять личные границы.

Ольга Лукинова. Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Гости площадки Tele2 смогут обсудить нормы общения в мессенджерах и узнать, стоит ли начинать сообщение с фразы «Доброго времени суток» и заканчивать точкой, когда уместно использовать голосовые и этично ли поручить нейросети написать деловое письмо за вас? Эксперт подскажет, как избежать стресса в цифровой среде, эффективно и экологично выстраивать отношения.

Вход свободный. Продолжительность лекции – 1,5 часа. Адрес: Эстрадный театр ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров, 4А).

Tele2 Art Space – открытое культурное пространство Петербурга на Елагином острове. Летняя площадка работает на территории Эстрадного театра – здесь проходят концерты, фестивали, тематические лекции и мастер-классы, посвященные музыке, литературе, живописи, кинематографу и архитектуре. Ежедневно в Tele2 Art Space можно посмотреть кино под открытым небом, а также поработать в коворкинге с бесплатным высокоскоростным Wi-Fi. Вход на все мероприятия – свободный. Расписание лектория, кинотеатра и время работы коворкинга доступны на сайте art.tele2.ru.

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