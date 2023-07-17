Красиво и интересно: тема птиц станет основной в благоустройстве жилого экорайона в Петербурге

Фото предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Подведены итоги конкурса по разработке концепции благоустройства жилого экорайона в Приморском районе Петербурга. Организаторами конкурса выступили один из крупнейших российских девелоперов компания «Главстрой Санкт-Петербург» и петербургский кампус НИУ ВШЭ.

Участникам конкурса предлагалось спроектировать комбинированные малые архитектурные формы и арт-объекты на орнитологическую тематику, в соответствии с концепцией благоустройства одного из кварталов «Юнтолово». Одновременно с этим тематика объектов была продиктована расположением жилого экорайона рядом с Юнтоловским заказником, который является местом гнездования более 90 видов птиц, многие из которых относятся к числу редких и нуждающихся в охране.

Из 20 присланных на конкурс заявок 7 проектов вошли в шорт-лист. Победившей концепцией был признан проект второкурсницы Амины Быковой «Птицы в Юнтолово». Концепция арт-объекта представляет собой комплекс элементов в виде брусков, на которых «сидят птицы», занесенные в Красную книгу. Каждый элемент будет включать QR-код, пройдя по которому посетители смогут прочитать о пернатом.

II место досталось второкурснице Арине Мурзиной, которая предложила концепцию «Птичий город». Концепция выстроена по образу орнитологической башни, где не люди наблюдают за птицами, а наоборот. Природа — их дом, в котором они могут чувствовать себя безопасно и свободно. Таким образом, появляется «птичий город», созвучный городу людей.

III место занял лэнд арт-объект «Прическа на холме» первокурсницы Марии Фоминой. Он вдохновлен птичьими хохолками, выполняющими различные функции в жизни пернатых. Лэнд-арт объект призван стать точкой притяжения, вдохновляя на создание фотографий и интересных диалогов.

- Мы очень довольны результатами конкурса. На протяжении всего времени проведения конкурса ребята очень хорошо работали. Приятно, что в финал вышли не просто студенты питерского кампуса, но и студенты I и II курсов. Изначально в проект были заложены очень реальные критерии его реализуемости, бюджет, экологичность, безопасность и другие параметры, главный куратор профиля «Среда и интерьер» Андрей Пунин. - Здорово, что «Главстрой» дает возможность работать с реальными кейсами и задачами, пробовать свои силы в создании постоянных объектов, которые помогали бы в том числе развивать бизнес-процессы. Представители компании очень внимательно отнеслись к ребятам и их проектам. Мы получили серьезные хорошие результаты, хотя выбрать победителей среди столь ярких работы было очень сложно.

По словам директора проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург» Ирины Межейниковой качество конкурсных работ студентов оказалось очень высоким.

- Мы получили большое удовольствие от просмотра конкурсных работ всех участников. Уникальная локация – это, безусловно, одна из ключевых особенностей нашего экорайона «Юнтолово», и большинству конкурсантов удалось прочувствовать и передать ее особенности. Следующий этап - разработка проектных решений в соответствии с предложенными концепциями и их реализация. После их открытия ленд-арт фигуры смогут ежедневно радовать наших жителей и гостей района,- говорит Ирина Межейникова.

Организаторы конкурса поблагодарили участников за плодотворное сотрудничество и заявили, что впереди - новые совместные проекты, которые помогут студентам расширить свои компетенции и продемонстрировать свой авторский взгляд.