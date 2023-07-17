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Общество17 июля 2023 12:22

Верхнее Суздальское озеро стало единственным пригодным для купания водоемом в Петербурге

Остальные 23 акватории не соответствуют санитарным нормам
Анастасия НУРАДИЛОВА
Роспотребнадзор проверил 24 пляжа в Петербурге.

Роспотребнадзор проверил 24 пляжа в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели еженедельную проверку водоемов Петербурга. Но результаты оказались неутешительными: всего один пляж в городе пригоден для купания. Санитарным нормам соответствуют лишь пробы из Верхнего Суздальского озера. В остальных 23 водоемах купаться нежелательно.

Напомним, на прошлой неделе купаться было разрешено еще и в Среднем Суздальском озере. Но спустя семь дней вода там перестала быть безопасной.

- 17 июля отобрано 192 пробы воды, которые проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. – говорится в сообщении регионального ведомства.

Вода оказалась грязной в Среднем и Нижнем Суздальских озерах, в Ольгинском водоеме, в реке Ижора, в Безымянном озере, на всех пляжах Финского залива, в Колонистском пруду и на пляже «Морские дубки».

Петербуржцам и гостям города напомнили, что глотать воду во время купания ни в коем случае нельзя. Это чревато заражениями острыми кишечными инфекциями, энтеровирусами и паразитарными болезнями.

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