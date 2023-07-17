Из Петербурга - в Ленобласть: инвестиции в недвижимость на приграничных территориях Северной столицы становятся выгоднее

Рендер предоставлен пресс-службой компании «А101».

ЦИКЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Рынок недвижимости развивается циклично. В 2010 годах началось активное освоение территорий на границе Петербурга и Ленобласти, а спустя несколько лет застройщики снова вернулись из пригорода в город. И вот новый виток: из-за сокращения числа свободных земельных участков в Петербурге стройка снова постепенно уходит в пригороды. По данным консалтингового центра "Петербургская недвижимость", год назад в первом полугодии 2022-го, большинство новых проектов и очередей стартовали в Петербурге (80% к 20% в пригородах). Но уже со второго полугодия застройщики начали активно выводить на рынок проекты в Ленобласти. В результате, по итогам первого полугодия 2023-го года, на первое место по объему нового предложения вышел Всеволожский район, на втором оказался Ломоносовский район Ленобласти.

ТРЕНД НА ПРИРОСТ

При этом стоимость квадратного метра жилья в Петербурге и Ленобласти в 2023 году остановилась на уровне 216 и 145 тысяч рублей соответственно. По оценкам экспертов, цены сейчас находятся на плато, вместе с тем тренды рынка демонстрируют рост.

- Особенно активно прирастала доля Ленинградской области, по итогам первого полугодия она составила уже 27% от всего рынка петербургской агломерации. Для сравнения, полтора года назад она составляла 21%,- комментирует руководитель департамента управления проектами консалтингового центра «Петербургской недвижимости» Светлана Московченко.

Факторами роста стали поддержка рынка ипотечными госпрограммами, несмотря на постепенное увеличение минимальных субсидируемых ставок, а также стабилизация цен и выгодные предложения от застройщиков. Еще одним важным фактором являлся стабильно высокий региональный спрос, находившийся в течение полугодия на уровне порядка 40-45% от общего количества сделок.

Рендер предоставлен пресс-службой компании «А101».

ВРЕМЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Позитивные факторы развития рынка строящегося жилья пока сохраняются в полной мере, он стабильно прирастает от месяца к месяцу, даже несмотря на традиционные сезонные колебания. А значит, инвестиции в недвижимость вновь становятся актуальными.

- Вложения в недвижимость сейчас являются доступным и понятным инструментом, который предполагает стабильную доходность. В 2022 году на фоне околонулевых ставок предложение не успевало за спросом, недвижимость росла в цене, при этом с осени звучали опасения, что после отмены льготных условий по ипотеке цены могут снизиться вплоть до 50%. Инвестировать в таких условиях представлялось рискованным, хотя в проектах в Ленобласти с января 2022 по июнь 2023 она составила примерно 12%, в Петербурге – порядка 10%. Для сравнения, банковские вклады предполагают доходность в 5%, индекс Мосбиржи упал за этот период на 26%, а курс биткоина – на 46%, - рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Петербурге Мария Орлова.

К слову, отмена околонулевых ставок не привела к резкому снижению цен, но стабилизировала их на существенный период времени. Это дает инвесторам возможность лучше спрогнозировать «расходную часть».

- Кроме того, сейчас сложились уникальные условия ипотеки, которые предполагают минимальный вход и доступные платежи, а безопасность сделок по покупке квартир подтверждается эскроу-счетами и проектным финансированием. Плюс ко всему, на рынке Ленобласти и Петербурга стартовали очень привлекательные проекты в интересных локациях, спрос на которые будет ощутимо расти по мере восстановления рынка, - отметила Мария Орлова.

По итогам года весь рынок первичной недвижимости может приблизиться к уровню прошлого года, когда он составил 2,8 млн квадратных метров - такие прогнозы делают эксперты. Ну а что касается покупателей, то они будут еще тщательнее выбирать жилье, учитывая качество строительство, продуманность планировочных решений и инфраструктурное окружение.