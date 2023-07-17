Ситцевую улицу в Петербурге начнут ремонтировать в конце 2023 года

На разбитой дороге то и дело проваливаются машины. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситцевую улицу отремонтируют в Петербурге. Работы там начнутся уже в конце текущего года. Такое решение на рабочем совещании с членами правительства принял губернатор Александр Беглов.

Улицу уже закрывали на реконструкцию весной 2021 года. Но тогда по непонятным причинам ремонт прекратился, так и не начавшись. Позже, весной 2022 года на дороге провели ямочный ремонт, а не капитальный. В Смольном пообещали, что в этот раз дело доведут до конца.

- Длина участка - более пятисот метров. На нем будут организованы две полосы движения, тротуары и велодорожки. Также предусмотрено устройство дополнительной полосы для парковки, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Капитальный ремонт там проводили 10 лет назад. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После ремонта улицы у водителей, живущих в этом районе, появится почти сотня дополнительных парковочных мест. Ремонт на Ситцевой пройдет в рамках государственной программы, а начнут его уже в конце 2023 года в соответствии с Адресной инвестиционной программой.

Напомним, Ситцевая улица давно носит славу разбитой дороги с огромными ямами. Жители района то и дело жаловались на состояние проезжей части в социальных сетях. Проблема состояла в том, что у улицы не было официального статуса, она считалась лишь проездом и не была принята на баланс города. Последний раз дорогу приводили в порядок ровно 10 лет назад.

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