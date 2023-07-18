Центробанк выпустил памятную трехрублевую монету с Виктором Цоем

Серебряную монету с Виктором Цоем выпустили в обращение. Фото: Банк России

Памятную серебряную трехрублевую монету с Виктором Цоем выпустили в обращение 18 июля. Одна из сторон монеты обычная – с государственным гербом РФ, указанием номинала и года выпуска, а также надписями: «Российская Федерация» и «Банк России». На другой же стороне нанесено изображение легендарного рок-музыканта с микрофоном. Позади певца расположилась гитара на фоне языков пламени. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

- Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На монете нанесено изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени. Слева по окружности нанесена рельефная надпись: «ВИКТОР ЦОЙ», внизу в две строки - даты жизни: «1962» и «1990», - уточнили в Банке России.

В пресс-службе также отметили, что данной монетой можно рассчитываться в любом месте, и ее обязаны принять для оплаты. Всего в обращение выпустили пять тысяч монет.

Напомним, что Виктор Цой был основателем и солистом группы «Кино». Он стал легендой рок-музыки в России, а его песни продолжают слушать и по сей день.