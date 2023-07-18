Петербурженка обвинила Педиатрический университет в незаконном удалении почек у умершей дочери

У пациентки не работали почки, но врачи делали все возможное. Фото: Олег ЗОЛОТО

После смерти дочери шокированная петербурженка обратилась к сотрудникам полиции. Женщина считает, что врачи Педиатрического университета могли удалить почки малышки без согласия родителей. Мать не может пережить горе и обвиняет специалистов в том, что они приложили недостаточно усилий для спасения ребенка.

В больнице подтвердили, что такая пациентка действительно находилась на лечении в Педиатрическом университете. Ее перевели из детской городской больницы №1 по просьбе родителей. По словам врачей, девочке оказывали максимальную помощь и направили на ее спасение все возможные ресурсы.

- У ребенка действительно не работали почки, но никаких решений об их удалении никто не принимал. По факту необоснованных обвинений университет обратился в правоохранительные и следственные органы с просьбой дать правовую оценку ситуации, - прокомментировали в пресс-службе Педиатрического университета.

Несмотря на резонансную ситуацию, сейчас клиника работает в штатном режиме. Лечение проходят около тысячи пациентов в отделениях по 52 направлениям.