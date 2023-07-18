Александр Бельский о новых инициативах ЗакСа Петербурга: Депутаты пересядут на «Ладу», въезд в город станет платным, а реновацию могут отложить

Глава ЗакСа Петербурга Александр Бельский не исключил, что рано или поздно въезд в центр города станет платным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧИНОВНИКИ ПОЕДУТ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ

Одна из самых главных новостей - чиновники в Северной столице скоро будут ездить на работу и с работы на отечественных авто. Начнут с депутатов Законодательного собрания – все же Александр Бельский тут руководитель.

- На нашем бывшем заводе Nissan уже производится седан под маркой Lada. Мы планируем, что наши депутаты пересядут на эти автомобили. Пока это только инициатива, но скорее всего, решение будет принято окончательно, - заявил Бельский.

Александр Бельский обсудил городскую повестку на радио радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Сейчас депутаты ездят на Toyota Camry, эта машина тоже раньше производилась в Петербурге. Но скоро эти авто выработают свой ресурс. Уже сейчас многие из них проехали более 500 тысяч километров.

- Город тратит большие деньги на ремонт этих машин марки. Поэтому мы планируем поддерживать производство отечественных машин в городе, - подчеркнул Бельский.

Чуть более дальняя инициатива – перевод на отечественные авто чиновников Смольного. У них сейчас тоже востребован японский седан. Ну здесь уже все зависит от желаний исполнительной власти.

В ЗОНАХ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ БУДУТ ШЛАГБАУМЫ ВО ДВОРАХ

Также Александр Бельский в эфире прокомментировал ситуацию с закрытием дворов в Северной столице из-за платных парковок. Проблема в том, что такие решения должны принимать домовладения, но земля далеко не везде принадлежит им. Поэтому сейчас власти решают, при каких условиях во дворе могут появляться шлагбаумы.

Во дворах в зоне платной парковки поставят шлагбаумы, чтобы там не парковались посторонние. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы уже двигаемся в определенном направлении. Решения о шлагбаумах, вероятно, будет принимать комиссия. А ставить их будут органы власти. Но пока этот вопрос решен не окончательно, - отметил Бельский.

Окончательное решение по поводу шлагбаумов во дворах в районах платной парковки планируют принять осенью. Сейчас вопрос на согласовании у жилищного комитета, комитета по транспорту и районных администраций.

МОРАТОРИЙ НА ЗАКОН О РЕНОВАЦИИ МОГУТ ПРОДЛИТЬ

Конечно, речь зашла и о реновации – тема-то горячая. Александр Бельский рассказал, что есть планы о снижении высоты до восьми этажей новых домов, построенных в рамках реновации. Но пока что это только планы. До окончательных решений всех вопросов на закон будет действовать мораторий. В случае необходимости, его продлят. Потому что закон требует доработки.

По словам Бельского, чиновники должны ездить на отечественных авто, ведь ремонт зарубежных влетает в копеечку. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Сейчас еще не решено, за чей счет будет осуществляться переезд из ветхого жилья, сохранится ли социальная инфраструктура на новом месте, - отметил Бельский в эфире.

При этом он добавил, что сохранить количество комнат и количество метров при переезде, вероятнее всего, не получится. Однако, по его словам, основная цель реновации – улучшить качество жизни петербуржцев, поэтому застройщик будет стараться предложить лучшие условия.

Платная парковка добралась и до Петроградского района. Черед за Васильевским островом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЪЕЗД В ПЕТЕРБУРГ МОГУТ СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМ

Увеличение количества машин в городе приводит к тому, что власти пытаются решить проблему заторов. В частности, строить новые дороги, вроде трассы М-7, вызвавшей споры. Или вводят платную парковку в центре. Другая инициатива, которая пока находится в подвешенном состоянии: рано или поздно въезд в город придется сделать платным, заявил Бельский.

- Мы сейчас делаем платные парковки, появляются новые станции метро, запускаем новые трамваи и троллейбусы и так далее. Хотим разгрузить центр города, так что не исключено, что поездки по Петербургу станут платными, - отметил он.

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