Портал в прошлое: в Петербурге открыли «дверь» в историю России

Фото предоставлено пресс-службой лектория.

Необычная дверь от лектория «Dостоевский» появилась в пространстве «Севкабель Порт». Любой, кто ее откроет, сможет увидеть красочные ролики в современном дизайне, которые посвящены истории нашей страны. Видео сопровождаются ритмичной музыкой и речитативом в рэп-исполнении, поэтому будут интересны не только зрителям, но и слушателям. Озвучивают видеоряд выдающиеся личности, которые жили в изображаемой эпохе.

Организаторы считают важным познакомить общество и особенно молодежь с важными событиями для России. С помощью современных технологий история преподносится в доступном и понятном формате. Так, обучение перестает быть «сухим» изучением дат и событий и становится развлечением для ума.

Подготовила: Дарья ШАРОВА.