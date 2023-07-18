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Общество18 июля 2023 11:15

Портал в прошлое: в Петербурге открыли «дверь» в историю России

Новая инсталляция станет историческим порталом в прошлое страны
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой лектория.

Фото предоставлено пресс-службой лектория.

Необычная дверь от лектория «Dостоевский» появилась в пространстве «Севкабель Порт». Любой, кто ее откроет, сможет увидеть красочные ролики в современном дизайне, которые посвящены истории нашей страны. Видео сопровождаются ритмичной музыкой и речитативом в рэп-исполнении, поэтому будут интересны не только зрителям, но и слушателям. Озвучивают видеоряд выдающиеся личности, которые жили в изображаемой эпохе.

Организаторы считают важным познакомить общество и особенно молодежь с важными событиями для России. С помощью современных технологий история преподносится в доступном и понятном формате. Так, обучение перестает быть «сухим» изучением дат и событий и становится развлечением для ума.

Подготовила: Дарья ШАРОВА.

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