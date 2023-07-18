Успейте запрыгнуть в последний вагон и открыть свою продуктовую точку в Vokzal 1853

Проект создан специально для тех, у кого есть идея по созданию собственного гастропроекта. Фото предоставленно пресс-службой Vokzal 1853.

Самый большой фудмолл России и Европы Vokzal 1853 запустил конкурс, победитель которого сможет открыть в нем свой корнер! Проект создан специально для тех, у кого есть идея по созданию собственного гастропроекта. Жюри конкурса будут оценивать конкурсные заявки на креативность, оригинальность и рентабельность, а конкурсантам нужно описать особенности кухни, концепцию и внешнее оформление их корнера. Победитель получит полное финансирование по строительству, закупке оборудования, маркетингу и запуску проекта.

Конкурс будет проходить в три тура:

1 тур (9 июня по 1 сентября): заполнение анкет;

2 тур (1 октября - 1 ноября): презентация проекта и бизнес-плана;

3 тур (17 ноября): очная презентация и дегустация для жюри от 10 финалистов.

Отправляйте заявку до 1 сентября и воплотите свою мечту в реальность! Подробнее о правилах участия в розыгрыше и подаче заявки можно ознакомиться на сайте Vokzal 1853.

По всем вопросам пишите на почту: korner@vokzal1853.ru

Подготовила: Дарья ШАРОВА.

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