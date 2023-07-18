«Стебутся над ее убийством»: Подруга девушки, тело которой нашли в бочке на балконе в Новгороде, раскрыла страшную подноготную ее смерти

Тело красавицы нашли в бочке на балконе ФОТО: соцсети

Обычная с виду садовая бочка месяц стояла на балконе в одной из квартир Великого Новгорода. В таких обычно маринуют овощи или хранят удобрения. В этой же молодой парень прятал тело своей возлюбленной.

23-летняя Виктория встречалась со своим ровесником Александром почти пять лет. 1 июня 2023 года он задушил ее ремнем от сумки, а через три дня надел на тело пакет, связал и спрятал в этой самой бочке. Парень уже во всем признался, он находится под арестом. Мотивом преступления, по его словам, стал страх, что Виктория узнает об измене.

Родные убитой красавицы сейчас пытаются справиться с горем. Они даже не могут еще раз взглянуть на девушку и похоронить ее в открытом гробу – тело пролежало в бочке слишком долго. В это время близким Вики начали приходить странные сообщения от незнакомых людей.

В убийстве признался ее возлюбленный ФОТО: соцсети

- Я только начинаю успокаиваться, и каждый день кто-нибудь пишет мне. приходится вспоминать все, а это, блин, больно. Я человека знала семь лет и любила ее, как сестру, как родного человека. А теперь ее нет, и мне каждый день никто не дает забыть об этом. Пишут какие-то шутники и стебутся над ее смертью. Я хочу просто ее в голове похоронить, - поделилась переживаниями с spb.kp.ru подруга убитой.

Напомним, что после убийства Александр также переписывался с родными от имени Вики с ее аккаунтов в соцсетях. Там же он поздравил с днем рождения ее маму, пообещав "большой сюрприз". Именно она позже забила тревогу из-за пропажи девушки. Так в квартире и оказались правоохранители, обнаружившие труп. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", Александру грозит до 15 лет тюрьмы.

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