Ремонт Университетской набережной завершится в конце октября

В начале работ выяснилось, что Румянцевский спуск сейчас не такой, каким был изначально. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ремонт участка Университетской набережной от спуска со сфинксами до Кадетской линии начался в декабре 2022 года. Сейчас здесь уже выкладывают брусчатку. Это родной камень набережной: ему около 100 лет. Его тщательно почистили и кладут заново. Новую брусчатку тоже добавили, но немного, говорят, не более 5%. Разница не очень заметна. А через несколько лет, как говорит первый заместитель директора СПб ГБУ «Мостотрест» Всеслав Воронин, их вообще будет не отличить.

Гранитные тумбы и бортовые камни тоже почистили, отреставрировали и вернули назад. Они даже были пронумерованы – чтобы вернуться точно на свое место.

- Камни очищали специальными пастами от масляных загрязнений, а также противогрибковыми пастами от мха и пятен от водорослей, - поясняет «КП» представитель подрядной организации АО ПО «Возрождение», начальник участка Юрий Михайлов. – Процесс весьма трудоемкий: гранитный камень, конечно, крепкий материал, но уровень впитываемости грязи у него до 1 см. А не реставрировали его лет тридцать.

Кроме того, в начале работ выяснилось, что Румянцевский спуск сейчас не такой, каким был изначально. Это подтверждают архивные гравюры и документы. Теперь ему возвращают «родной» угол 35 градусов. На восстановлении исторического наклона настояли в КГИОПе.

Сформировать этот угол сложно: под наклоном щебень, разумеется, осыпается. Но еще сложнее будет его уплотнить и уложить брусчаткой. Но специалисты говорят: все получится.

Ремонт планируют завершить до 30 октября 2023 года.

- На сегодняшний день объем выполненных работ составляет 85% – и это видно. Сомнений в том, что работы будут выполнены вовремя, у нас нет, - резюмирует Воронин.