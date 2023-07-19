Ночью 19 июля в отделении банка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Фото: Артем КИЛЬКИН

Взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге произошел 19 июля. Все случилось в Колпино на бульваре Трудящихся около трех часов ночи. Неизвестный в черной кофте с капюшоном зашел в помещение, где стоят банкоматы. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина положил между стеной и банкоматом белый пакет, вероятно, с взрывчатым веществом внутри. Затем он некоторое время посидел, что-то делая со своей самодельной бомбой, а затем поджег ее. Из пакета начали в разные стороны идти искры. В этот момент мужчина встал и спешно покинул помещение, а буквально секунду спустя пакет взорвался. Информацию о взрыве подтвердил spb.kp.ru источник.

- Взрыв вскрыл банкомат, - указал собеседник spb.kp.ru.

По предварительным данным, никто при взрыве не пострадал. Однако в самом помещении оказались выбиты стекла, повредились двери и подвесной потолок, а также банкомат.

На месте работали оперативники и представители экстренных служб. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося, а также устанавливают личность злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заявили в ГУ МВД России.