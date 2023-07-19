Портфель ипотечного кредитования Сбера на Северо-Западе достиг триллиона рублей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

По итогам первого полугодия 2023 года портфель ипотечного кредитования Сбербанка на Северо-Западе достиг триллиона рублей. На Санкт-Петербург приходится 60% этого объёма. За год прирост составил 20% как по СЗФО, так и по Петербургу.

Лидируют в портфеле кредиты на новостройки – 55 процентов. При этом на господдержку приходится 70% выданных кредитных средств на первичном рынке.

Увеличилась на 2% и доля ипотеки в общем портфеле кредитования физлиц Северо-Западного банка Сбербанка и составила 66 процентов.

Выдачи кредитов на недвижимость в СЗФО за шесть месяцев выросли в Сбере на 45% по сравнению с первым полугодием прошлого года. По Петербургу – на 30 процентов. Объём выдач составил 193 млрд по Северо-Западу, из них 108 млрд – по Санкт-Петербургу. Средняя сумма ипотечного кредита остаётся на уровне прошлого года – 3,5 млн рублей и 4,3 млн соответственно.

Популярность у жителей Северо-Запада набирают такие программы Сбера как «Ипотека для IT специалистов» – 6,4 млрд рублей (рост в 2,6 раза; 5,2 млрд приходится на Северную столицу), ипотека на индивидуальное жилое строительство – 13,2 млрд (рост в 6,5 раз; в Петербурге – 6,4 млрд), «Семейная ипотека» – 42 млрд рублей (прирост 75%; 25 млрд – в Петербурге). Наиболее востребованной программой сегодня остаётся льготная ипотека «Господдержка 2020» (44 млрд руб., прирост 82%; 27 млрд – в Петербурге).

Справочно:

По 31 августа Сбер снизил ставки на Домклик по льготным ипотечным программам «Ипотека для IT», «Господдержка» и «Семейная ипотека» для покупки недвижимости на первичном рынке.

Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 5,4% годовых с учётом сервиса электронной регистрации на Домклик. По «Господдержке» — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни.

Помимо готового или строящегося жилья на первичном рынке, по льготным программам можно купить земельный участок под строительство. Кроме того, можно построить жилой дом по льготным ставкам. По программе «Господдержка» она составит 7,3%, а по «Семейной ипотеке» — 5,3%.

Минимальная ставка по «Ипотеке для IT» составит от 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома.

Первоначальный взнос по этим программам — от 15%.

Кроме этого, с 18 июля Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по «Ипотеке на новостройку» с 15 до 10%. До такого же размера будет снижен первоначальный взнос при оформлении ипотеки на вторичное жильё или новостройку без подтверждения дохода и занятости. Изменения коснутся всех клиентов, в том числе самозанятых.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн на сайте domclick.ru. Реклама.