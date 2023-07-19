Оборот платёжного сервиса SberPay на Северо-Западе превысил 15 млрд рублей

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С начала 2023 года объём платежей через сервис SberPay на Северо-Западе достиг и превысил 15 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Увеличилось и количество транзакций - 10,6 млн операций за шесть месяцев текущего года. Это в три раза больше показателя прошлого года.

По итогам первого полугодия 2023 года доля платежей, совершенных при помощи SberPay, в портфеле карт банка превысила прошлогодний показатель более чем в два раза и составила свыше 40%.

Наибольшей популярностью, если судить по объёму платежей, сервис пользуется у покупателей Санкт-Петербурга (8 млрд руб.), Архангельской (более 650 млн рублей) и Калининградской (530 млн руб.) областей.

Зеленая кнопка доступна более чем на 75 тысячах сайтов и приложений по всей стране и более восьми миллионов россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты. Реклама.