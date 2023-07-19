Камерный Петербург и деловая Москва: эксперты сравнили премиальное жилье двух столиц

Парадная лестница ЖК Familia (вид сверху). Фото предоставлено пресс-службой холдинга "РСТИ".

Жилые комплексы премиум-класса в Москве и Петербурге отличаются не только ценой, но и местоположением, архитектурой и даже концепцией. Одно из главных различий - местоположение. Если в Петербурге первоклассная недвижимость находится в основном в центральных исторических районах, то в Москве покупатели предпочитают близость делового центра.

- В столице ярким примером является «Москва-сити», а в Петербурге - Центральный, Петроградский, Василеостровский районы, Крестовский, Каменный и Петровский острова, - считают аналитики компании «РСТИ».

Вкусовые предпочтения жителей обеих столиц играют важную роль не только при выборе местоположения элитных жилых комплексов. Они также влияют на внешний облик проектов. Например, петербуржцы тяготеют к классике, ищут архитектуру, которая напоминает стиль и историю Петербурга. Москвичам ближе современные решения и технологичность жилья, они более требовательны к конструктивным особенностям домов, передовым диджитал-решениям.

Различаются у жителей обеих столиц и представления о комфорте и необходимых дополнительных опциях для элитных квартир. Москвичам, к примеру, важно иметь шаговую доступность к деловому центру, большое количество мест в паркинге. А петербуржцы хотят видеть в доме дополнительные опции, которые подчеркивают элитарность недвижимости и ее принадлежность к Петербургу. Например, просторное лобби в ЖК Familia на Петровском украшает парадная лестница из мрамора и дизайнерская люстра. Во входной зоне есть лобби-бар, переговорная и места для отдыха. А "фишкой" нового проекта стал антикварный кабинетный рояль известной марки C. M. Schröder, ранее принадлежавший членам императорской фамилии.

- Этот рояль мы приобрели в конце 2020 года специально для жилого комплекса. Инструмент изготовлен в 1907 году. Его владельцами были потомки рода Ефимовских (русский графский род, происходивший от сестры императрицы Екатерины I Анны Самуиловны Скавронской) и Ужинских (в роду Ужинских было несколько видных представителей русского духовенства). Инструмент был отреставрирован и планируется, что рояль станет участником праздничных концертов и музыкальных вечеров для владельцев квартир в Familia, - прокомментировал председатель совета директоров холдинга "РСТИ" Федор Туркин.

Рояль в лобби ЖК Familia. Фото предоставлено пресс-службой холдинга "РСТИ".

Покупатели элитной недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга также существенно отличаются. В столицу едут состоятельные граждане со всей России и некоторых стран СНГ. В Петербурге 80% покупателей премиального жилья - местные жители и те, кто переезжает в город на Неве на постоянное место жительства.

При этом эксперты уверены: независимо от города, покупатели очень тщательно выбирают недвижимость. И премиум-сегмента это касается в первую очередь. Сейчас рынок недвижимости является рынком покупателя. Наиболее ярко это проявляется в премиальном сегменте, где клиенты очень требовательные и компетентные. Чтобы выиграть борьбу за покупателя, застройщики уделяют большое внимание не только планировочным решениям и инженерии проекта, но и благоустройству, в том числе входным группам.