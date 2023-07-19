В Петербурге и Москве стало возможно оплачивать съемное жилье баллами от ипотеки

Жилой район «Бунинские кварталы». Рендер предоставлен пресс-службой компании «А101».

Многие россияне годами не могут купить свое жилье, потому что не в состоянии одновременно оплачивать съемную квартиру и покрывать ипотеку в строящемся доме. Однако в последнее время набирает популярность новый тренд - программа, по которой покупатель квартиры получает баллы на оплату съемного жилья. Возможность доступна покупателям квартир в некоторых московских проектах со сроком сдачи в 2025-2026 годах: «Скандинавия», «Прокшино», «Дзен Кварталы», «Бунинские кварталы» от ГК «А101».

Воспользоваться сервисом может любой покупатель квартиры в Москве при условии, что жилье приобретается при полной оплате или с помощью ипотечного кредита на стандартных условиях, а также в рамках программ господдержки или субсидированных ипотечных программ. Покупателям начисляются баллы, которые можно использовать при оплате съемного жилья - каждый балл равен одному рублю.

- Расходы тех, кто сейчас живет в съемной квартире и покупает собственное жилье, могут превышать 100 тысяч рублей с учетом размера ежемесячного ипотечного платежа и стоимости аренды, - комментирует коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим. - Такая ситуация уже давно сложилась на рынке, и до сегодняшнего дня она решалась за счет снижения в первую очередь ипотечного платежа. Теперь покупатели из других регионов смогут переехать в Москву или Санкт-Петербург, не дожидаясь, пока их собственная квартира будет достроена.

Количество баллов рассчитывается для каждого участника программы индивидуально. На сумму влияют расположение жилого квартала, в котором покупается квартира, ее площадь, дата получения ключей и другие факторы. Баллов хватит на аренду квартиры в районе, в котором купили жилье, до момента получения ключей. На таких условиях можно сократить размер своих ежемесячных трат на выплату арендных и ипотечных платежей на 35%.