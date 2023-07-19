Приюты для бездомных животных построят в Металлострое и Кронштадте

Смольный ищет пути решения проблемы с безнадзорными животными. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге решают проблему безнадзорных животных. Тема остается актуальной, поэтому в течение нескольких лет в городе появятся два приюта для бездомных питомцев. Один из них построят в Копинском районе (в Металлострое), а другой – в Кронштадте. Об этом в среду, 19 июля, в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

- Сроки завершения проектирования – 2024-2025 годы. В приютах предусматриваются все необходимые помещения и зоны в соответствии с современными требованиями к таким объектам, в том числе и условия для оказания ветеринарной помощи животным, - написал вице-губернатор.

Когда приюты окончательно достроят – пока не сообщается. До сих пор обсуждается организационная форма деятельности приютов. Специалисты рассматривают вариант, при котором на базе приютов появятся учреждения с полным набором полномочий в области работы с животными без владельцев