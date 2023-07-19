В Петербурге построят новое общественное пространство со скейт-парком и арт-объектами

Рендер предоставлен пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Общественное пространство площадью свыше 1,6 га построит «Главстрой Санкт-Петербург» в экорайоне «Юнтолово». Здесь создадут сразу несколько спортивных зон: воркаут-площадка с турниками, деревянный настил с навесом для йоги, а также трюковая рампа для скейтбординга и памп-трек - трасса для заездов на самокатах и беговелах.

Рендер предоставлен пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Предусмотрены и места для отдыха. В общественном пространстве насыпят холмы с настоящим газоном, высадят деревья и кустарники, установят лавочки и арт-объекты, с которыми можно будет фотографироваться. На главной площади управляющая компания будет проводить праздники районного масштаба для жителей.

Велодорожка в южной части новой общественной зоны экорайона соединит Юнтоловский проспект с подъездами к детскому саду на 200 малышей и школе, в которой смогут учиться более 800 человек - их сдадут тоже к концу этого года. А владельцы собак оценят специальную площадку для выгула и дрессировки питомцев в отдалении от основных зон.

Рендер предоставлен пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург».

К слову, новое общественное пространство станет уже второй прогулочной аллеей, построенной компанией «Главстрой Санкт-Петербург» в экорайоне «Юнтолово». По прогнозам экспертов, она будет столь же востребованной, как и открытый в июле 2022 года «плейхаб» для маленьких жителей ЖК. При его создании застройщик консультировался с детскими психологами. По их рекомендациям, в «плейхабе» установили уличные музыкальные инструменты, игровые панели, колесо оптической иллюзии для тренировки вестибулярной и зрительной системы, полосы препятствий, оборудование для лазания, различные карусели, и даже мини-скалодром. На небольшом пляже рассыпали белый кварцевый песок. Это пространство стало популярным в считанные дни. Вторую зону, считают специалисты, ждет такой же успех.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА.