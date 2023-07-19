На Московском рынке 30 июля пройдет фестиваль «День израильской кухни»

Гостей праздника ждет мастер-класс от звездного шефа и блогера-миллионника Ильи Лазерсона.

30 июля с 13:00 до 22:00 на Московском рынке пройдет фестиваль «День израильской кухни». Гастрономический колорит страны будут воплощать ведущие петербургские рестораны, а в специальной программе примут участие звездные шефы – Антонио Фреза и Илья Лазерсон.

В этом году фестиваль расширил состав участников, и кроме ресторанов израильской кухни на его площадке свое видение гастрономии региона представят и рестораны с другой специализацией. Гости смогут узнать, какой становится грузинская еда, если в нее добавить ближневосточные специи, попробуют на вкус средиземноморскую кухню (не только Израиля, но и его соседей по побережью), а также продегустируют вино Святой земли. Подобный микс культур органично существует в стране солнечного Тель-Авива и величественного Иерусалима, а этим летом еще и на «Дне израильской кухни» в Петербурге.

Участники фестиваля:

Израильское бистро Saviv

Уже пять лет бистро является одним из главных амбассадоров израильской кухни в России. Под руководством Антонио Фреза здесь готовят блюда, вдохновленные лучшими ресторанами Тель-Авива. В фестивальном меню Savivв этом году будут шаверма с фалафелем, соленые лимоны, малаби – молочный пудинг с фруктовым сиропом ихумус, признанный лучшим в городе по версии ресторанной премии журнала «Собака.ru».

Хумусия EasyHummus

Здесь можно попробовать типичный израильский стрит-фуд, порции которого так же щедры, как на Ближнем Востоке, и, конечно же, всю палитру вкусов хумуса. Именно эта закуска в разных вариациях, отнутовой с баклажанами свитчили до свекольной с оливками, станет хайлайтом меню ресторана в этот день.

Кошерный ресторан «Лехаим»

Единственный ресторан в городе, чье меню полностью соответствует строгим правилам кашрута, предложит гостям хиты ашкеназской кухни. Например, субботнее мясное блюдо чолнт с картофелем и фасолью и так называемые «уши Амана» или оменташн, печенье с маком в форме треугольника, выпекаемое накануне Пурима.

Фестиваль пройдет в Петербурге во второй раз.

Винный бар Zazazu

Бар известен своим богатым винным ассортиментом, ведь на его полках представлены 240 различных этикеток со всего света. На фестивале Zazazu устроит настоящее эногастрономическое путешествие по Израилю: гостей ждут дегустация винаиз региона Галилея и характерные блюда ашкеназской и сефардской кухонь.

Ресторан «Литера G»

В меню ресторана Андрея Перцева нестандартные рецепты сочетаются с классикой грузинской кухни, которая славится особым приготовлением баранины, говядины и птицы. Специально для фестиваля шеф заведения Дмитрий Лавлинский подготовил особое мясное меню с израильским акцентом, где будут шашлык из куриного бедра со специями бахарат илахмаджун по-тельавивски.

Ресторан Pear

Новый ресторан в отеле Glinz специализируется на средиземноморской кухне, которая включает в себя и израильскую. Команда проекта будет готовить хумус с лангустинами и лимонного цыпленка с ближневосточной пряностью заатар. А еще ресторан предложит по-настоящему летний аперитив – десертные настойки на основе маракуйи, алоэ или персика.

Семейный ресторан «Дети на кухне»

Кроме комфортной еды для взрослых, здесь готовят детские блюда, в том числе полезные супыи салаты. А еще у проекта есть кулинарная школа с действующими шеф-поварами в качестве преподавателей! Главным лакомством корнера станут жареные в масле пончики суфгания с вареной сгущенкой и ягодным джемом, которые в еврейской традиции принято есть на Хануку.

Чайный бар Moychay

В баре заваривают различные виды улуна, пуэра, травяные сборы, а еще делают холодные напитки на основе чая. На фестивале в его меню появятся три позиции с типичными для Израиля ингредиентами: гранатовый пуэр с можжевельником, напиток на основе пряных трав с клубникой и цветочная лимонана.

Культурная программа фестиваля будет насыщена событиями как для детей, так и для взрослых: маленькие фуди смогут принять участие в гастрономических мастер-классах, а опытные гурманы исследовать все тонкости приготовления хацилим вместе с Ильей Лазерсоном. А чтобы выявить секрет самой популярной израильской закуски в Петербурге –хумуса, организаторы собрали ведущих шефов города на паблик-ток! Завершит вечер живая музыка: голос богемных вечеринок Никита Аве исполнит любимые кавер-хиты от Maroon 5 до Леонида Агутина.

Расписание программы:

13:00 – открытие фестиваля;

15:00 – детские мастер-классы от кулинарной школы «Дети на кухне» и justdance под израильские хиты;

16:00 – мастер-класс от звездного шефа и блогера-миллионника Ильи Лазерсона по приготовлению хацилим, одной из самых известных израильских закусок из баклажанов и тхины;

17:00 – паблик-ток «Лучший хумус в Петербурге, какой он?» при участии владельца и шеф-повара Saviv Антонио Фреза, бренд-шефа и сооснователя Zazazu Дмитрия Решетникова и идеолога и директора Московского рынка Александра Шавлиашвили;

19:00 – концерт Никиты Аве;

20:00 – Dj-сет израильской музыки.

Вход на фестиваль свободный.