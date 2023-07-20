Дополнительные электрички для жителей Шушар запустят 27 и 28 июля из-за саммита «Россия-Африка»

Количество электричек увеличили на время проведения саммита. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На период проведения саммита «Россия-Африка» для жителей Шушар запустят дополнительные электрички, которые будут курсировать 27 и 28 июля. Количество электричек увеличат на Витебском направлении между Павловском и Витебским вокзалом. Поезда будут останавливаться на железнодорожной станции «Шушары».

В пресс-службе Смольном объяснили, что в каждом направлении, в Петербург и Павловск, пригородных поездов станет на пять пар больше.

- Таким образом, отменяется дневное «окно» в расписании в промежутке с 12 до 14 часов по направлению в Санкт-Петербург (средний интервал составит 15 минут) и в промежутке с 10 до 12 часов по направлению в «Шушары» (средний интервал - 20 минут), - говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что с декабря прошлого года на этом же участке ездят электрички в утренние и вечерние часы пик: сесть на поезд можно каждые десять минут.

Напомним, в дни проведения форума выезд и въезд в Шушары будет закрыт с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. В это время попасть туда можно будет только по специальным пропускам и спискам.