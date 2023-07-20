Спектакль для детей и джазовый концерт: культурные выходные для всей семьи в Tele2 Art Space

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

В выходные в Tele2 Art Space на Елагином острове петербуржцев ждет программа для всей семьи. Взрослых приглашают посетить джазовый концерт, сходить на йогу и посмотреть кино на большом экране. Для детей подготовили отдельные развлечения: им покажут мультфильм и кукольный спектакль, предложат аквагрим и подарят сувениры от «Малышариков».

В субботу 22 июля в 20:30 в пространстве Tele2 Art Space состоится джазовый концерт Полины Ильиной — молодой петербургской саксофонистки и вокалистки, ученицы легендарного музыканта Геннадия Гольштейна, выпускницы училища им. М. П. Мусоргского и солистки инструментального ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна. Концерт будет состоять из великих мелодий золотой эры свинга, передающих истинную джазовую атмосферу, а также из авторских композиций Полины и участников ансамбля.

В воскресенье в 18:00 хореограф танцевального центра «PRO Питер» Andre Demarko проведет хип-хоп мастер-класс. За один час преподаватель поможет разучить базовые движения и собрать несложную танцевальную связку. Материал рассчитан даже на тех, кто никогда не танцевал.

Кроме того, в выходные пройдет традиционная встреча поклонников йоги от студии Hot Yoga 36. На этот раз занятие проведет Максим Хорохорин. Он предложит гостям площадки авторскую последовательность асан хатха йоги под современный битовый плейлист. Участников ожидает синхронизация темпа дыхания и музыки, мощная проработка всех мышц и отличная разрядка. Мастер-класс пройдет в 10:00 в субботу.

Для детей 22 июля организаторы подготовили отдельную программу от команды известного анимационного проекта «Малышарики»: кинопоказ, сувениры, кукольный спектакль и аквагрим. В воскресенье 23 июля в 10:00 для юных посетителей пройдёт показ мультсериала «Смешарики».

Также в эти выходные пройдёт серия лекция по живописи от проекта «Правое полушарие Интроверта». В субботу искусствовед Алена Репина расскажет, как читать скрытые смыслы и символы в произведениях живописи разных эпох. В воскресенье же всем желающим расскажут о творчестве выдающегося русского художника Валентина Серова.

Кроме того, на площадке можно будет посмотреть фильмы «Расправь крылья» и «Пропавшая», а также увидеть короткий метр в рамках фестиваля современного искусства Art-Masshtab. В частности, покажут фильм «Синица в небе» петербургского режиссера Никиты Дорофеева.

Расписание лекций, кинопоказов и другие подробности о Tele2 Art Space можно узнать на сайте art.tele2.ru, а также в телеграм-канале @tele2artspace.

Tele2 Art Space — современное пространство для жителей Петербурга, где каждый может больше узнать об искусстве, посмотреть кинофильм или послушать лекцию — и всё это со скоростью мобильного интернета Tele2.

Реклама.ООО «Т2 Мобайл».LjN8KJTzR