85 лет со дня рождения Алексея Германа: «Сейчас такого режиссера киностудия бы уволила»

Историк "Ленфильма" Александр Поздняков написал о Германе книгу и снял фильм. Фото: пересъемка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Алексей Герман - старший снял за свою карьеру всего шесть фильмов, но каждый из них - важная страница не только отечественного, но и мирового кинематографа. Он снимал долго, иногда тяжело, порой почти невыносимо для своих коллег по съемочной площадке, но каждый раз его фильм становился откровением для понимающего зрителя. При этом его творческая судьба не была простой. В середине семидесятых он и вовсе был в шаге от того, чтобы уйти из профессии, поскольку его лента «Проверка на дорогах» оказалась на полке.

«СОЗДАЛ СВОЙ КИНЕМАТОГРАФ»

Александр Поздняков познакомился с Алексеем Германом еще до того, как поступил работать на «Ленфильм». В Доме кино по субботам собирался киноклуб. На встречи приходили Семен Аранович, только что снявший свою «Летнюю поездку к морю», драматург Юрий Клепиков, Григорий Аронов.

Однажды пришел Алексей Герман, снявший «Седьмого спутника» и «Проверку на дорогах», которую Госкино отправило на полку до перестроечных времен. Германа тогда еще не знала массовая публика, однако люди, разбирающиеся в кино, слышали о молодом режиссере, сыне известного писателя, и встреча с ним стала событием.

Алексей Герман с Андреем Болтневым, которого позвали на роль Лапшина из новосибирского театра. Фото: пересъемка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Белой гостиной, вспоминает Поздняков, недалеко от бездействующего камина, за длинным столом, зеленое сукно которого хранило папиросный аромат дискуссий, сидел, почесывая вихры, Алексей Герман. Его спрашивали: почему вы снимаете черно-белое кино? На это он отвечал: «Ну вот представьте, на экране ползет танк, выстреливает. Огненно-желтая вспышка, колыхнулась зеленая листва. У санитарки румянец… В этом есть что-то фальшивое, вроде блеклых иллюстраций из советских журналов. Я доверяю черно-белым фотографиям, в них таится какая-то первозданная подлинность», - говорил Герман.

- Черно-белая гамма - один из секретов его метода, - продолжает Александр Поздняков. - Алексей Герман создал свой кинематограф. У него немного картин, но каждая из них представляет сгусток новой энергии. В них прослеживается творческое развитие монохромной светописи фронтовых операторов и фотокоров. Герман возвысил роль актеров второго плана, их лица стали определять стиль его картин. Герман находил колоритные лица, отражающие время. Они словно сошли со старых потертых фотографий.

Эти лица, голоса, жесты несли отсветы той подлинной жизни. Людей останавливали на улице, спрашивали: «Вы не могли бы сняться в картине о войне?» Многие не соглашались: «Какой из меня актер!» Их терпеливо уговаривали. Герман верил в убедительность этих лиц, непрофессиональных киноактеров, хотя в фильме у него играют и прекрасные артисты - Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Андрей Миронов. С кастингом ему очень помогал Виктор Аристов, который нашел в новосибирском театре Андрея Болтнева.

«ХОТЕЛ БЫТЬ КОМЕДИОГРАФОМ»

Алексей Герман из писательской семьи. Его отец, Юрий Герман, был известным литератором, очеркистом. По его сценариям сняты «Дорогой мой человек», «Россия молодая» и много других фильмов.

Юность Алексея Германа прошла в Ленинграде. Он бродил среди этих удивительных архитектурных ансамблей, ходил в музеи, изучал литературу и кино. Его тянуло к театру - первые шаги он делал у Товстоногова. Внимательно смотрел и пересматривал классические кинокартины.

- Ему нравился Феллини, - продолжает Александр Поздняков.- Его свободная ироничная манера, физиогномическая убедительность. Герман стремился перенести на экран магию человеческой комедии, ее непредсказуемость, спонтанность, порой абсурдистскую простоту, непонятно откуда берущуюся иронию, вызывающую легкие, щемящие, пронзительные чувства, как впоследствии у Феллини в «Амаркорде». А помните, в «Белом шейхе» в перерыве между съемками фильма Альберто Сорди раскачивается на качелях в белом трико? Как завороженно смотрит на него поклонница! Герман хорошо понимал природу этого гротеска, он не раз признавался, что ему хотелось быть комедиографом. Ситуации, которые он выстраивал на экране, нередко несли на себе печать неподражаемого комизма, при этом будучи погруженными в атмосферу гипперреальности. Юмор Германа рождался естественным образом. Люди это ощущали.

Возможно, Андрей Миронов сыграл у Германа свою лучшую роль. Фото: пересъемка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ТЩАТЕЛЬНО СОХРАНЯЛ «ПАТИНУ ВРЕМЕНИ»

Особое отношение Германа ко времени, предметам эпохи общеизвестно.

- Алексей был очень педантичным в деталях, - продолжает историк. - Внимательно разглядывал старые фотографии, предметы, которых касались руки родителей. Его квартира на Марсовом поле, а позднее и мансарда на Кронверкском проспекте напоминали музей причудливых артефактов, напитанных духом времени. Эту «патину времени» Герман привносил в ткань своих картин. Как ребенок, родившийся в конце тридцатых, переживший войну и начавший творить в хрущевскую оттепель, он буквально почитал эту патину и таил в душе восхищение временем, когда его отец был молод. Он помнил звуки и запахи детства, слушал рассказы стариков, читал письма и книги, смотрел старые фильмы и насыщал этой атмосферой свои картины.

Фильмы Германа можно склеить друг за другом и получится некий «сериал» о советской жизни - время, увиденное изнутри. Хотя время, как известно, было совсем не безмятежное. Там есть и Гражданская война, и тридцатые годы, и Великая Отечественная война. И, наконец, закат сталинской эпохи в фильме «Хрусталев, машину».

Бывали и потрясающие открытия, вроде десятиминутной исповеди летчика, сыгранного Петренко в фильме «Двадцать дней без войны».

- Последний его фильм стоит особняком, - добавляет Поздняков. - Мистическая история «Трудно быть богом» - причудливый гипертекст, в который запрятано множество смыслов. Неподготовленному зрителю не под силу воспринять их во всей глубине. Нужно проникнуть в философию братьев Стругацких, которая насыщена целыми пластами экзистенциальных и нравственных размышлений. Расшифровывать все эти послания предоставляется самим зрителям.

«НАСЫЩАЛ ИГРОВОЕ КИНОМАГИЕЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО»

Алексей Герман - первопроходец во многих вещах. Вместе с другом Семеном Арановичем он последовательно исповедовал эстетику документализма в своих картинах. Они искали лица, безмолвно говорившие о времени и жизни.

- Герман добивался «рваного» диалога, «засоренного» кашлем, - говорит Александр Поздняков, - случайными словечками и междометиями. Костюмы его героев были их «второй кожей». Они были обношены, пуговицы могли быть пришиты нитками различного цвета, операторы искали резкий драматичный свет. Доносился чей-то смех, слышались обрывки радиопередачи, оперной постановки, гудение проезжавшего грузовика… Герман мог неделями искать какую-нибудь лампу или графин. А мог и запустить графином, если что-то пошло не так.

Съемочная бригада почти целиком состояла из его единомышленников. Фото: пересъемка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Герману было интересно все. При этом он довольно безразлично относился к разным премиям, знакам внимания.

- На полках квартиры Германа на Кронверкском стояли собрания сочинений классической литературы, к которым он постоянно возвращался, - говорит Поздняков. - Он нередко работал вместе со Светланой Кармалитой, своей супругой и соратницей. Герман возлежал на диване и диктовал, а Светлана печатала на машинке. Потом они вместе это перерабатывали, правили. Светлана очень хорошо понимала Германа, его творческий метод, чувствовала его настроения. Они сочиняли вместе реплики, точнее, собирали их, услышав на улице, в магазине, «подцепив» в разговорах с людьми старшего поколения, записывая их на обрывках бумаги. На первый взгляд они ничего не значат, но когда звучат, понимаешь: жизнь состоит из таких реплик, возгласов, прибауток.

«БЫЛ ГЕНИАЛЬНЫМ ХУДОЖНИКОМ»

Знавшие Германа понимали - перед ними большой Мастер, настоящий Художник.

- Все чувствовали - рядом с нами живет гениальный художник, - добавляет Поздняков. - Несмотря ни на что, он делает свое кино и будет продолжать его делать и дальше. Если Герман захочет экранизировать телефонную книгу и отправит такую заявку в Госкино - ему не откажут, поскольку все понимали: получится нечто феноменальное, настоящее. Даже в советские времена все эти редакторы и цензоры осознавали, что перед ними яркий, самобытный талант. Также было и с Тарковским, когда он решил переснять «Белый, белый день» и в результате получилось «Зеркало». Сейчас подобного режиссера вряд ли стали бы слушать, вникать в своеобразие его замысла, эстетические изыски, а в застойные времена значимость, «штучность» Германа сознавали. Все понимали: это глыба и он не свернет с избранного пути. Таким «упертым», несгибаемым Германа сделала эпоха, в которую он жил, она тренировала художника, закаляла его. Сейчас таких режиссеров не делают.

Герман был таким утесом, человеком из железа, пользуясь определением Анджея Вайды.

- Он мог себе позволить ждать запуска своего фильма длительное время, - говорит Поздняков. - Он был упрям, «неформатен». Всегда верил в свою звезду, и она его не подвела. Герман еще при жизни ощутил признание своего вклада в мировой кинематограф, в культуру. Фильмы Германа будут всегда исследовать под микроскопом, рассматривая каждый кадр, поражаясь их мощи и убедительной достоверности.

К слову, сейчас дело отца продолжает его сын. При этом Алексей Герман - младший идет своим непроторенным путем, отражая другие времена, другую эпоху, тоже полную конфликтности и драматизма, но эстетическое, художественное влияние картин Алексея Германа - отца несомненно.

- Скоро выходит картина «Воздух» Алексея Германа - младшего. Там тоже война, ощущение фантасмагоричности жизни, незамыленный взгляд на эпоху, там играют прекрасные актеры, несущие в своем облике портрет времени, как это было на лицах Болтнева и Заманского у Германа-старшего, - добавляет Поздняков.

С Юрием Никулиным на съемках "Двадцати дней без войны". Фото: пересъемка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

С чего начать погружение в мир Алексея Германа?

По словам кинокритиков, безусловной вершиной творчества Германа являются фильмы «Двадцать дней без войны» и «Мой друг Иван Лапшин». Зрителей ждут эстетические открытия и встреча со временем, которое Герман блестяще ощутил и запечатлел.

- Тем, кто хочет понять, как жили их дедушки, бабушки, предки, ощутить атмосферу эпохи, ощутить как бы дыхание этого быта и отношений, следует посмотреть фильмы Германа, - уверен Поздняков. - Коммунальную жизнь он передал во всей ее многоликости, шумной пестроте и суетливости. Для многих молодых это станет сюрпризом. В этом казарменном быту, в этой кутерьме и вавилонском смешении языков жили наши предки, которых обессмертил в своих картинах Алексей Герман.